Son dakika | Yunanistan'da büyük kriz! Havaalanları kapatıldı: Uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
Yunanistan'da yaşanan radyo frekansı kaynaklı sorunlardan dolayı tüm havaalanları kapatıldı. Havada olan uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi. Uçuşların ne zaman normale döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmazken, seferlerde ciddi gecikmeler yaşandığı duyuruldu.

Yunanistan’da bugün ülke genelinde hava trafik kontrol sistemlerinde yaşanan radyo frekansı kaynaklı teknik bir arıza nedeniyle tüm iç ve dış hat uçuşları geçici olarak iptal edildi.

Yunan basının aktardığına göre sorunun, pilotlarla hava trafik kontrolörleri arasındaki haberleşmeyi sağlayan sistemleri etkilediği ifade edildi.

TÜM ÜLKEDE UÇAKLARIN İNİŞ-KALKIŞI İPTAL EDİLDİ

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi uçuş güvenliğinin riske girmemesi amacıyla ülke genelindeki tüm havaalanlarında iniş ve kalkışların askıya alındığını bildirdi. Atina Uçuş Bilgi Bölgesi’ni (FIR Athens) kapsayan kesintinin, ülke hava sahasında koordinasyonu imkansız hale getirdiği belirtildi.

Arıza Atina’daki ana hava trafik kontrol merkezinde tespit edildi ve kısa sürede ülke genelindeki hava trafiğini etkiledi. Teknik ekiplerin sorunun kaynağını tespit etmek ve sistemleri yeniden devreye almak için çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi. Yetkililer, arızanın nedeni ve uçuşların ne zaman normale döneceğine ilişkin net bir zaman vermedi.

BAZI UÇAKLAR TÜRKİYE'YE YÖNLENDİRİLDİ

Bazı uçakların Türkiye'ye yönlendirildiği, bazı seferlerin ise kalkış noktalarında bekletildiği bildirildi. Özellikle turistik seferlerde ciddi gecikmeler yaşandığı duyuruldu.

Yunan yetkililer, arızanın giderilmesinin ardından uçuşların kademeli olarak yeniden başlatılacağını aktardı.

