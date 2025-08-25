İslam İşbirliği Teşkilatı ortak bildirisi yayımlandı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının başlamasından bu yana neredeyse iki yıl geçmesine rağmen arabulucuların uzlaşma çabalarına yanıt vermeyi reddetmesi ve inatçılığını sürdürmesinin yanı sıra Gazze'deki askeri operasyonları genişletme konusundaki ısrarı ve savaşı sona erdirme çağrılarını görmezden gelmeye devam etmesi kınandı.

Bildiride İsrail'in Filistin tarafının kabul etmesine rağmen, arabulucuların son önerisine yanıt vermeyi reddetmesi kınanarak "Bu öneri, rehinelerin ve esirlerin serbest bırakılması, ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki insani felaketi gidermek için acil insani yardımın etkin bir şekilde ulaştırılması için önemli ve hayati bir anlaşma ile sonuçlanacaktı." ifadelerine yer verildi.

BM İLE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Bildiride, bu önerinin ABD'nin bu konuda daha önce ortaya koyduğu önerilerle uyumlu olduğu kaydedilerek, "Savaşın sona erdirilmesi ve tüm rehinelerin istisnasız olarak serbest bırakılması için zemin hazırlayacaktı." denildi.

Bu bağlamda, devam eden savaştan ve barış girişimlerinin kasıtlı olarak göz ardı edilmesinden İsrail'in tamamen sorumlu tutulduğu aktarılan bildiride, bu durumun insani felaketin kötüleşmesine, rehinelerin ve esirlerin devam eden gözaltında tutulmasına ve sivillerin temel insani yardımdan mahrum bırakılmasına yol açtığı kaydedildi.

Bildiride, devletlerin, Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmalarıyla tam işbirliği içinde ve uluslararası hukuka uygun olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sona erdirmek ve acil ihtiyaç içindeki Filistin halkına insani yardımın ulaşmasını sağlamak için etkili yasal ve pratik önlemleri derhal almasının önemi vurgulandı.

İSRAİL'E KARŞI ETKİLİ ÖNLEM ÇAĞRISI

Sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın faaliyetleri de dahil olmak üzere işgalin araçları olarak kullanılan kuruluşların, insani yardımı kısıtlamak veya manipüle etmek için kullanılmasının şiddetle kınandığı bildiride, bunun Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı kıtlık ve soykırımı sürdürmek için İsrail'in kullandığı bir tuzak ve suç aracı olarak görüldüğü ve bu kurumu ve liderlerini soykırım suçuna ortak olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bildiride, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözde "Büyük İsrail Vizyonu" ile ilgili "sorumsuz ve küstahça" açıklamalarının en şiddetli şekilde kınandığı belirtilirken, "Bu açıklamalar, devletlerin egemenliğine karşı aşırıcı söylemlerin, kışkırtmanın ve saldırganlığın bir uzantısıdır ve uluslararası hukuku ve BM Şartını ihlal etmektedir. Bunlar, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit etmekte." ifadeleri kullanıldı.

"Bu açıklamaların işgalci güç olarak İsrail'in uluslararası yükümlülüklerinden kaçınmak, Filistin halkının meşru haklarını reddetmeye ve ihlal etmeye devam etmek ve işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etmek için yaptığı çabaların bir parçasıdır." denilen bildiride, bu eylemlerin bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar üzerinde yaratabileceği olası etkiler konusunda uyarıda bulunuldu.

E1 PLANINA TEPKİ

Bildiride, "İşgal altındaki Kudüs'ün sözde E1 bölgesinde" 3 bin 400 adet yasa dışı yerleşim biriminin yakın zamanda onaylanması şiddetle kınanarak, bunun işgal altındaki Filistin topraklarının coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeye yönelik yasa dışı bir girişim olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bu eylemin, iki devletli çözümün olasılığını zayıflattığı vurgulanan bildiride, uluslararası hukuk, BM kararları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ilgili danışma görüşü uyarınca yasadışı kabul edilen İsrail işgali ve sömürge yerleşimlerinin sona erdirilmesi için çalışmanın gerekli olduğunun altı çizildi.

Bildiride, "işgal altındaki Kudüs" de dahil olmak üzere Batı Şeria'da İsrail işgal güçlerinin koruması altındaki aşırılıkçı yerleşimcilerin terör faaliyetlerinin tırmanmasının tehlikesine karşı uyarıda bulunularak, yerleşimcileri suçlarından sorumlu tutmak için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

İSRAİL'E KARŞI ÖNLEM ÇAĞRISI

Tüm devletleri, İsrail’in Filistin halkına yönelik eylemlerini sürdürmesini engellemek amacıyla mümkün olan tüm hukuki ve etkili önlemleri almaya çağıran bildiride, buna, İsrail'in cezasız kalmasını sona erdirme çabalarını destekleme, ihlal ve suçlarından sorumlu tutma, yaptırımlar uygulama, silah, mühimmat ve çift kullanımlı malzemeler dahil askeri malzemelerin tedarikini, transferini veya geçişini askıya alma, diplomatik ve ekonomik ilişkileri gözden geçirme ve İsrail'e karşı hukuki girişimlerde bulunmanın dahil olduğu vurgulandı.

İsrail'in üyelik şartlarını açıkça ihlal etmesi ve BM kararlarını sürekli olarak göz ardı etmesi göz önüne alındığında, İsrail'in BM üyeliğinin BM Şartı ile uyumlu olup olmadığını daha ayrıntılı olarak incelemeleri konusunda İİT ülkelerinin teşvik edildiği bildiride, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınması hususunda çabaların koordine edilmesi gerektiği belirtildi.

Bildiride, İİT'ye üye olmayan ülkeler ve bölgesel uluslararası örgütler için, İİT Grubu kurulmasına ilişkin 51/9L.O. sayılı karar göz önünde bulundurularak, İİT Grubunun, Filistin meselesine ilişkin İslam Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Konseyi kararları uyarınca kendisine tevdi edilen görevlerin uygulanmasına yönelik çabaların sürdürülmesi hususunda görevlendirileceği belirtildi.