Son dakika | İran ile ABD görüşmesi İstanbul'da yapılacak
Son dakika haberi... İran ile ABD arasındaki görüşme cuma günü İstanbul'da yapılacak. ABD basını; Witkoff ile Arakçi'nin, olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere cuma günü İstanbul'da bir araya gelmesinin beklendiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile nükleer konusunda müzakerelere başlanması için talimat verdiği öğrenilmişti.

Fars Haber Ajansı'nda ise görüşmenin Türkiye'de yapılacağı yönünde haberler çıkmıştı.

Haberin ABD basınında duyurulmasıyla görüşme, kesinlik kazanmış oldu.

GÖRÜŞME CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA

ABD basını Axios'un duyurduğuna göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un cuma günü İstanbul'da görüşmesi bekleniyor.

"NÜKLEER ALANDA ANLAŞMAK MÜMKÜN"

"İran’ın nükleer programına ilişkin ABD ile temas halinde olduğunu" söyleyen Trump, müzakerelerin sonuç verip vermeyeceğine ilişkin, "İran’la görüşüyoruz, sonucu göreceğiz" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi de dün ABD basınına yaptığı açıklamada bölgedeki ülkeler ile ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol bulmaya çalıştıklarını söylemişti.

Arakçi, "Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün. Nükleer programımızın tamamen barışçıl olduğunun güvence altına alınması için nükleer programımız hakkında müzakere edebiliriz. Buna karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

