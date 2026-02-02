Son dakika | İran basını: Tahran ABD ile müzakerede Türkiye'yi işaret etti
Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın, ABD ile müzakerelerin başlatılması talimatını verdiği bildirildi. Öte yandan İran basınında yer alan bilgilerde, ABD ile yapılacak görüşmelerin önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla Türkiye’de gerçekleştirileceği kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı nükleer müzakerelere başlanması yönünde sürekli tehdit etmesinin ardından İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Pezeşkiyan'ın görüşmelere başlanması talimatı verdiği öne sürüldü.
Toplantının kesin zamanı ve yeri henüz kesinleşmemiş olsa da, görüşmelerin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff arasında gerçekleşeceğini İran basınında yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...