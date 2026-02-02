ABD merkezli yayın kuruluşu Axios, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran ile olası bir anlaşma için birden fazla diplomatik kanal üzerinden temas arayışında olduğunu yazdı. Haberde, Trump’ın Körfez’de geniş çaplı bir askeri yığınak talimatı vermesinin ardından diplomasi trafiğinin hız kazandığına dikkat çekilirken, Türkiye’nin ABD ile İran arasında yapılabilecek müzakereler için öne çıkan merkezlerden biri olduğu belirtildi.

ANKARA’DA KRİTİK ZİRVE HAZIRLIĞI

Axios’un bölgesel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye, Mısır ve Katar; ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşmenin bu hafta Ankara’da gerçekleştirilmesi için yoğun temas yürütüyor. Tarafların, güven artırıcı adımlar ve olası bir anlaşmanın çerçevesi üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Haberde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bir gün önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmede, muhtemel temasın gündemi ve görüşmenin nerede yapılabileceği konularını ele aldığı aktarıldı. Sürece yakın bir yetkili, Axios’a yaptığı değerlendirmede, “İlerleme var. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

LİDERLERDEN KARŞILIKLI MESAJLAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de ABD merkezli CNN’e verdiği röportajda, “Dost ülkeler ABD ile İran arasında güven inşa etmeye çalışıyor. Çabalar verimli görünüyor” diyerek diplomatik girişimlere açık kapı bıraktı.

Bölgesel diplomasi trafiği yalnızca Ankara ile sınırlı kalmadı. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 30 Ocak Cumartesi günü Tahran’da İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir araya gelerek müzakerelere ilişkin çerçevenin oluşturulmasında ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Aynı gün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Trump yönetimiyle temas kurulmasını teşvik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, İran’la nükleer silah içermeyen bir anlaşma ihtimaline değinerek, “Umarım tatmin edici, nükleer silah içermeyen bir anlaşma müzakere edebilirler” dedi.

Ancak Tahran’dan gelen açıklamalar diplomatik iyimserliğe temkinli yaklaşıldığını da ortaya koydu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, pazar günü yaptığı sert açıklamada, ABD’nin İran’ı “yutmak” istediğini savunarak, olası bir savaşın bölgesel boyut kazanacağı uyarısında bulundu.

İSRAİL VE ABD ARASINDA KOORDİNASYON

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’in, İran’a yönelik olası bir ABD operasyonunu görüşmek üzere Washington’da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile temaslarda bulunduğu bildirildi. Yetkililer, ziyaretin savunma ve saldırı planlarının karşılıklı olarak değerlendirilmesini amaçladığını belirtti.