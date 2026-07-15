Sıcaklık 48 dereceye dayanacak! Okullar tatil edildi, metro seferleri yavaşladı
Hava sıcaklığının 48 dereceye kadar yaklaşmasının beklendiği Özbekistan'da bazı bölgelerde okullar tatil edilirken, rayların aşırı ısınma riskine karşı metro seferlerinin hızı düşürüldü.
Özbekistan'da yılın en sıcak 40 günü olarak tanımlanan "çilla" döneminde (25 Haziran-5 Ağustos) aşırı sıcaklar etkisini gittikçe artırırken, bazı bölgelerde hava sıcaklığının 46-48 dereceye yaklaşmasının beklendiği belirtildi. Ülkede sağlık, enerji, ulaşım ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda bazı önlemler alındı.
Özbekistan Hidrometeoroloji Merkezi'nin verilerine göre, bu hafta boyunca gündüz sıcaklıkları ülkenin büyük bölümünde 41-43 derece, kuzey, güney ve çöl bölgelerinde ise 44-46 dereceye kadar çıkacak. Özellikle çöl bölgelerinde bunun hafta ortasında 46-48 dereceye kadar çıkması ve mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine seyretmesi bekleniyor.
Diğer yandan ülkenin en sıcak bölgelerinden Karakalpakistan, Harezm ve Nevai bölgelerindeki anaokullarında geçici tatil ilan edildi.
Bu bölgelerdeki devlet ve özel anaokulları çocukların sağlığını korumak için 13 Temmuz'dan itibaren 20 Temmuz'a kadar geçici olarak kapatılırken, velilere çocuklarını günün en sıcak saatlerinde açık havada bulundurmamaları çağrısında bulunuldu.
Başkent Taşkent’te de etkili olan aşırı sıcak hava sebebiyle bugünden itibaren havadan giden hatlarda çalışan metro trenlerinin hızı akşam saat 18:00’e kadar 60 kilometre saatten 40 kilometre saate indirildi.
Yetkililer, bu geçici uygulamanın ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla getirildiğini belirtti. Bu yüzden günün sıcak saatlerinde tren seferleri aralığının uzayabileceği aktarıldı.
Caddelerde araçlarla su püskürtme çalışmaları artırılırken, ayrıca şehir genelindeki parklar, yeşil alanlar ve ağaçlar daha sık sulanıyor. Şehirdeki fevvarelerin de gün boyunca çalıştırılarak kentin serinleşmesine katkıda bulunması umuluyor.
Bakanlık, ağır, yağlı, kızartılmış ve acılı yiyecekler yerine sebzeli salatalar, hafif çorbalar, yoğurt, ayran, peynir, yumurta, tavuk ve balık eti ile meyve tüketilmesini tavsiye ederken, gün içinde 5-6 öğünde az miktarda beslenmenin daha sağlıklı olacağını belirtti.
Vatandaşlara özellikle saat 11.00 ila 17.00 arasında doğrudan güneş altında bulunmamaları, dışarı çıkmaları halinde gölgelik alanlarında olmaları, şapka kullanmaları ve 15-20 dakikada bir su tüketmeleri tavsiye edildi.
Bakanlık, güneş altında park edilen araçların birkaç dakika içinde hayati tehlike oluşturabilecek sıcaklıklara ulaşabileceğine vurgu yaparak, çocuklar, yaşlılar ve hayvanların araç içinde kesinlikle yalnız bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.