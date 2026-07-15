Sıcaklık 48 dereceye dayanacak! Okullar tatil edildi, metro seferleri yavaşladı

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Diğer yandan ülkenin en sıcak bölgelerinden Karakalpakistan, Harezm ve Nevai bölgelerindeki anaokullarında geçici tatil ilan edildi.

Bu bölgelerdeki devlet ve özel anaokulları çocukların sağlığını korumak için 13 Temmuz'dan itibaren 20 Temmuz'a kadar geçici olarak kapatılırken, velilere çocuklarını günün en sıcak saatlerinde açık havada bulundurmamaları çağrısında bulunuldu.