Şehit Hasan Mutlu’nun ailesine acı haber verildi

Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın ailesine acı haber verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının pilotu Hasan Bahar için yas başladı. Zagreb Havalimanı'na gitmek üzere Rijeka'dan kalkan ancak hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatı kesilen AT-802 tipi uçağin düşmesi sonucu 39 yaşındaki Pilot Hasan Bahar şehit oldu. Uçağin planlı bakım için Hırvatistan'da bulunduğu öğrenildi.

ACILI HABERİ KAYMAKAM VERDİ

Şehit Bahar'ın Avcılar'daki ailesine acı haberi Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ile Belediye Başkanvekili Yüksel Can birlikte iletti. Haberin ardından şehidin Merkez Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Kaymakam Burhan, "Aileyi bilgilendirdik. Bundan sonrasını devletimiz takip edecek. Cenazemizin ülkemize nakli ve toprağa verilmesi işlemlerini yürüteceğiz" dedi.

DAHA ÖNCE DE KAZA ATLATMIŞTI

Şehit pilotun 2.5 ay önce benzer bir kazadan sağ kurtulduğu belirlendi. 29 Ağustos'ta Denizli'nin Buldan ilçesinden Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan yangına müdahale eden Bahar'ın kullandığı uçak, Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıbayramlar Mahallesi'nde zorunlu iniş yapmış, Bahar bu kazadan yaralı kurtulmuştu. Komşu Cavit Yeşilyurt, "Ağustos ayında da uçak kazası geçirmişti" diyerek şehit pilotun mesleki risklerle dolu hayatına dikkat çekti.

