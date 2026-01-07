Şara'nın suikaste uğradığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın suikasta uğradığı yönündeki iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hastanede çekildiği öne sürülen fotoğrafın montaj olduğu belirtilirken, Şara’nın Şam’da alışveriş yaparken görüntülendi.

30 Aralık’tan bu yana kamuoyunda görünmeyen Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında ortaya atılan suikast iddiaları büyük yankı uyandırdı.

,İsrailli akademisyen Edy Cohen, 5 Ocak’ta sosyal medya hesabından Şara’nın hastanede çekildiğini öne sürdüğü bir fotoğraf paylaştı. Cohen, paylaşımında Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Şara'nın bir saldırıda yaralandığına dair söylentiler dolaştığını ve gelişmeleri izlediklerini belirtti.

Suikaste uğradığı iddia edilen Şara'nın yeni görüntüleri paylaşıldıSuikaste uğradığı iddia edilen Şara'nın yeni görüntüleri paylaşıldı

Bu paylaşımın ardından söz konusu görsel hızla yayılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları Şara’nın bir suikast girişimi sonucu yaralandığını iddia etti. İddialar kısa sürede kamuoyunda geniş bir tartışma yarattı.

HASTANEDEKİ FOTOĞRAF 'MONTAJ' ÇIKTI

Ancak Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek iddiaları yalanladı. Açıklamanın ardından Şara’nın Şam’da bir markette alışveriş yaparken görüntülendi.

Suriyeli yetkililer hastane fotoğrafı olduğu ileri sürülen görselin gerçeği yansıtmadığı belirtti. Fotoğrafın, 17 Ekim 2020 tarihinde X platformunda paylaşılan eski bir kareye montajlandığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

