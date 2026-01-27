Şara "Kürtçe eğitim" kararını verdi

Suriye’de Kürtçenin eğitim sistemine dahil edilmesine yönelik karar alındı. Alınan karara göre, Kürtçenin okutulması Suriye Anayasası’nda yer alan kültürel ve dilsel hakların korunması kapsamında değerlendirildi. Kararda, Kürtlerin Suriye’nin ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapıldı.

ŞARA "KÜRTÇE EĞİTİM" KARARINI VERDİ

Suriye’de geçici hükümetin lideri Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kürtlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ardından Kürtçe eğitim konusunda yeni bir adım atıldı. BirGün'ün haberine göre, alınan kararla birlikte Kürtçenin devlet okullarında okutulmasına yönelik düzenleme hayata geçirildi.

Buna göre Kürtçe, Kürt nüfusunun belirli oranlarda yoğunlukta olduğu bölgelerde devlet okullarında isteğe bağlı (seçmeli) ders olarak okutulacak. Kürtçe dersini seçen öğrencilerin alacağı notlar, genel başarı ortalamasına etki etmeyecek.

ABD'li Barrack: SDG'nin çıkış amacı sona ermiştir

Dersler mevcut eğitim planları içinde yer alacak ve bu kapsamda yeni müfredatlar hazırlanacak.

MÜFREDAT BİR YIL İÇİNDE HAZIRLANACAK

Kürtçe eğitim müfredatının hazırlanmasından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ulusal Eğitim Müfredatını Geliştirme Merkezi sorumlu olacak. Müfredatın en geç bir yıl içinde tamamlanması hedeflenirken, ulusal eğitim çerçevesiyle uyumlu olması şartı getirildi.

Öte yandan Kürtçe derslerini verecek öğretmenler için de kriterler belirlendi. Buna göre öğretmenlerin, bakanlık tarafından düzenlenen kurslardan mezun olması gerekecek. Bu şartı taşımayan adaylardan ise Kürtçe alanında yeterlilik belgesine sahip olmaları ve yazılı ile sözlü yeterlilik sınavlarını başarıyla geçmeleri istenecek.