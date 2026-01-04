Rusya'dan Maduro açıklaması: Yasa dışı ama tutarlı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Venezuela’ya yönelik saldırısını, "yasa dışı ancak tutarlı" olarak değerlendirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD tarafından kaçırılmasını Rus haber ajansı TASS’a değerlendirdi.

"ASIL AMACIN PETROL OLDUĞUNU TRUMP DA GİZLEMİYOR"

ABD’nin, Rusya’nın bazı eylemlerini eleştirme hakkını kaybettiğini vurgulayan Medvedev, “Maduro, mevcut ABD yönetiminin asıl amacının petrol ve diğer madenleri yağmalamak olduğunu defalarca söylemişti. Trump da zaten bunu gizlemiyor” dedi.

Medvedev, ABD’nin başka ülkelerin kaynaklarını sürekli hedeflediğine işaret ederek, “Trump'ın davranışının bariz bir şekilde yasa dışı olmasına rağmen tutarlı olduğunu inkar edemezsiniz. O ve ekibi, ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunmada çok katılar.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

