Rekor fiyata satıldı! Denizden çıktı tam tamına 243 kilo
Tokyo’daki Toyosu Balık Pazarı’nda düzenlenen müzayedede, 243 kilogram ağırlığındaki dev mavi yüzgeçli ton balığı rekor bir bedelle alıcı buldu.

Balık, 510 milyon yen (yaklaşık 3,24 milyon dolar) bedelle alıcı bularak, bugüne kadar düzenlenen bu tür açık artırmalarda ulaşılan en yüksek satış fiyatı olarak kayıtlara geçti.

Dev balığı satın alan firmanın Tokyo merkezli "Kiyomura Corporation" olduğu açıklandı. Şirket, Japonya’da popüler sushi restoranları zinciri Sushizanmai’yi işletiyor ve balığı alan şirketin başkanı Kiyoshi Kimura, Japon basınında “Ton Balığı Kralı” olarak anılıyor.

ESKİ REKOR DA GERİDE KALDI

Kimura, gazetecilere yaptığı açıklamada fiyatın beklentilerinin çok üzerinde gerçekleştiğini belirterek, bu özel balığın kendisine iyi şans getirmesini umduğunu dile getirdi.

Rekor fiyatlı bu satış, Kimura’nın daha önce 2019’da 333,6 milyon yen (2 milyon 127 bin dolar) karşılığı gerçekleştirdiği satın alım rekorunu da geride bırakmış oldu.

Tarihin en pahalı lekesi! Rekor fiyatla satıldıTarihin en pahalı lekesi! Rekor fiyatla satıldı

TON BALIĞI ŞUBELERE DAĞITILDI

Satın alınan ton balığı önce Sushizanmai’nin merkez restoranına götürüldü. Burada dilimlendikten sonra ülke genelindeki şubelere gönderildi. Kimura, bu balıktan yapılacak sushi ve diğer ürünlerin müşterilere normal menü fiyatlarıyla sunulacağını ifade etti.

Yeni yılın ilk balık müzayedesi, Japonya’da uzun süredir gerçekleştirilen bir gelenek ve özellikle kaliteli mavi yüzgeçli ton balıkları için tekliflerin olağanüstü yüksek rakamlara çıkmasıyla biliniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

