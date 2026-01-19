Protestolar nedeniyle kesilmişti: "İran'da internet haftasonu normale dönecek"

İran'da ekonomik sıkıntılarla başlayıp zamanla rejim karşıtlığına evrilen protestolar nedeniyle ülke genelinde internet kesintileri yaşanıyor.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyin Efşin, 8 Ocak'ta kesilen internet bağlantısının hafta sonuna kadar "yavaş yavaş" düzeleceğini söyledi.

"İNTERNET YAVAŞ YAVAŞ NORMALE DÖNECEK"

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Efşin, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

"Ülke genelinde internet ağı hafta sonuna kadar yavaş yavaş normale dönecektir" diyen Efşin, kesintilerin devam etmesi ihtimaline karşı büyük şirketlere faaliyetlerinin aksamaması için "sabit IP" üzerinden internet hizmeti verilmesine yönelik tedbirler alındığını aktardı.

"Dijital ekonomi modeli kapsamında yalnızca şirketlerin internete bağlanması yeterli değildir" diyen İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyin Efşin, "Çünkü bu işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi, kullanıcıların ve müşterilerin de internete erişimine bağlıdır" ifadelerini kullandı.

İRAN'DA REJİM KARŞITI PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 178'i emniyet görevlisi, 3 bin 919 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 669 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.