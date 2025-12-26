Çalışanlarına kişi başına 19 milyon lira dağıttı

Elektrik ve enerji yönetimi alanında faaliyet gösteren Eaton'un Graham Wâlker'ın Fibrebond'unu 1.7 milyar dolara satın almasınının ardından Walker'ın dağıttı pirim dudak uçuklattı.

Walker satış gelirinin yüzde 15'inin çalışanlara verilmesini satış sözleşmesine ekletti. Bu kararla birlikte 540 tam zamanlı çalışan küçük bir servete sahip oldu.

KİŞİ BAŞINA 19 MİLYON LİRA DAĞITTI

Wall Street Journal'ın haberine göre; Haziran ayı itibarıyla ödemeler başlamış durumda. Çalışan başına düşen ortalama ikramiye 443 bin dolar (yaklaşık 19 milyon TL) olarak hesaplanırken, ödemelerin beş yıla yayılacağı belirtildi.

Şirkette daha uzun süredir çalışanlar ise çok daha yüksek tutarlara hak kazandı. İkramiyelerin tamamı, çalışanların şirkette kalmaya devam etmesi şartıyla kademeli şekilde ödenecek.

Walker ailesinin Louisiana'nın Minden kentinde kurduğu Fibrebond, elektrik ekipmanları için muhafaza ve altyapı sistemleri üretiyor. Şirket, özellikle son yıllarda enerji ve veri merkezi yatırımlarındaki artışla hızlı bir büyüme yakalamıştı.

PATRON GİBİ PATRON

Çalışanlar, ellerine geçen bu beklenmedik geliri farklı şekillerde değerlendirdi. Kimi ev ve araç kredilerini kapattı, kimi üniversite masraflarını ödedi ya da emeklilik planlarını güncelledi. Bir çalışan tüm ailesini Meksika'nın Cancun kentine tatile götürürken, bir diğeri aldığı ikramiyeyle uzun zamandır hayalini kurduğu giyim mağazasını açtı.

Graham Walker, yüzde 15'lik payın özel bir matematiği olmadığını belirterek, ailesinin satıştan 1 milyar doların üzerinde gelir elde edeceğini, buna karşılık çalışanlara dağıtılan yaklaşık çeyrek milyar doların son derece adil olduğunu söyledi. Walker, çalışanların şirketin bugünlere gelmesinde büyük payı olduğunu vurguladı.

Öte yandan ikramiyeler, çalışanlar için ciddi bir vergi yükünü de beraberinde getirdi. Bazı çalışanların aldıkları tutarın yaklaşık üçte birini vergi olarak ödeyeceği ifade edilirken, buna rağmen çoğu kişi bu sürpriz kazançtan memnun.

ZOR GÜNLERDEN DEV SATIŞLA ÇIKTI

Fibrebond'un hikayesi ise kolay yazılmadı. Şirket 1982 yılında Graham Walker'ın babası Claud Walker tarafından kuruldu. 1998'de fabrikanın yanmasıyla büyük bir kriz yaşansa da aile maaşları ödemeye devam ederek çalışanları kaybetmemeyi başardı. 2000'li yılların başında müşteri sayısı üçe kadar düşen şirket, ciddi küçülmeye gitmek zorunda kaldı.

2013'te veri merkezleri için altyapı üreten Fibrebond Power biriminin kurulmasıyla şirket yeniden yükselişe geçti. Özellikle Covid-19 sonrası artan bulut bilişim talebi, Fibrebond'un satışlarını son beş yılda yaklaşık yüzde 400 artırdı.