Netanyahu ABD heyeti ile Gazze için bir araya geldi
Yayınlanma:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD heyeti ile Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için bir araya geldi. Görüşmenin detaylarını Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da aralarında bulunduğu ABD heyeti ile bir araya geldi.

Cumartesi günü gerçekleştirilen görüşmede, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının ele alındığı belirtildi.

İsrail ateşkese rağmen vurmaya devam ediyor: Gazze'de can kaybı 71 bini aştı!İsrail ateşkese rağmen vurmaya devam ediyor: Gazze'de can kaybı 71 bini aştı!

"TARAFLAR İŞ BİRLİĞİNDE MUTABIK KALDI"

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, "her iki taraf da atılacak sonraki adımlar ve bölge için kritik öneme sahip tüm konularda iş birliğinin sürdürülmesinin gerekliliği hususunda mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.

Witkoff, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

  • "Dün; Özel Temsilci Steve Witkoff, Jared Kushner, Kıdemli Danışman Aryeh Lightstone ve Beyaz Saray Danışmanı Josh Gruenbaum'dan oluşan ABD heyeti, Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede; Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yakın bir ortaklık içinde birlikte ilerlettikleri, Başkan Trump'ın Gazze'ye yönelik 20 Maddelik Planı'nın 2. Aşamasının devam eden ilerlemesi ve uygulama planlamasının yanı sıra daha geniş kapsamlı bölgesel meselelere odaklanıldı."
  • "Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail; yakın koordinasyon ve ortak öncelikler üzerine kurulu, güçlü ve köklü bir ilişkiyi sürdürmektedir. Yapıcı ve olumlu geçen görüşmede; her iki taraf da atılacak sonraki adımlar ve bölge için kritik öneme sahip tüm konularda iş birliğinin sürdürülmesinin gerekliliği hususunda mutabık kaldı."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

