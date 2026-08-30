Nepal'de selde can kaybı 734'e çıktı: HES'ler mezar oldu işçiler tünellerde mahsur

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Reuters haber ajansının aktardığı canlandırmaya göre, Langtang Lirung yakınlarındaki bir buzulun bir bölümü çöktü; buz, kaya ve tortu içeren bir çığ meydana geldi. Çığ, Lhende Khola havzasına inerek geçici ve dengesiz bir doğal set oluşturdu. Suyun önünü kesen bu doğal set parçalandığında, biriken su molozla birleşerek vadi boyunca hızla akmaya başladı.

Oluşan akıntının en hızlı aşamasında saniyede yaklaşık 50 metre hıza ulaştığı kaydedildi. Sınır bölgesini silip süpüren sel, Gyirong ve Rasuwagadhi çevresindeki altyapıyı vurdu ve Bhote Koshi-Trishuli nehir sistemine girdi. Aşağı havzalarda su seviyesi hızla yükseldi, nehir yatakları değişti ve önceki su seviyesinin çok üzerinde yer alan yapılar moloz altında kaldı.