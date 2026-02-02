Nepal Merkezi Soruşturma Bürosu, ülkedeki üç turizm ve dağ kurtarma şirketinde görevli 6 kişinin, 2022-2025 yılları arasında düzenledikleri sahte kurtarma operasyonlarıyla yaklaşık 20 milyon dolar haksız kazanç elde ettiklerini açıkladı.

SAHTE KURTARMA OPERASYONLARIYLA MİLYONLUK VURGUN

Büro tarafından yapılan açıklamada, şirketlerden birinin bildirdiği 1248 kurtarma operasyonundan 171’inin sahte olduğu ve bunun 10 milyon dolardan fazla haksız ödemeye yol açtığı belirtildi. İkinci şirketin 471 kurtarma talebinden 75’inin sahte olduğu, bu sayede 8 milyon dolar kazanç sağladığı; üçüncü şirketin ise 71 sahte talep üzerinden 1 milyon dolardan fazla ödeme aldığı ifade edildi.

SAHTE BELGELERLE HAKSIZ KAZANÇ VE KURTARMA OPERASYONLARININ RİSKİ

Açıklamada, uluslararası sigorta şirketlerine, helikopterle yapılan arama kurtarma çalışmalarına ait yolcu ve kargo listeleri, tıbbi faturalar ve hastane raporları dahil çok sayıda sahte belge gönderdikten sonra elde ettikleri parayı kendi hesaplarına geçirmekle suçlanan şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Her yıl çok sayıda dağcı, Nepal'e gelerek Himalayalar'ın en yüksek zirvelerine tırmanıyor. Yorgunluk, zorlu hava koşulları ya da sağlık sorunları nedeniyle mahsur kalan dağcılar, yüksek maliyetli helikopter uçuşları aracılığıyla kurtarılıyor.