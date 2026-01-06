Meksika'dan ABD'ye 'demokrasi' çıkışı: İş birliğine açığız boyun eğmeye değil

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırması ve ABD'den gelen sözlü tehditlere ilişkin, “ABD müdahalesi hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı” dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Hidalgo eyaletinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump'tan Meksika'da operasyon sinyali!Trump'tan Meksika'da operasyon sinyali!

"DİĞER ÜLKELERİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALEYİ REDDEDİYORUZ"

Sheinbaum, ülkesinin dış müdahalelere karşı olduğunu belirterek, ABD hükümetinin doğrudan müdahalesiyle Başkan Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulması ile can kayıplarına yol açan Venezuela'daki son olaylar göz önüne alındığında, Meksika bir ilkeyi yeniden teyit etmektedir. Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Amerika'nın tarihi açık ve nettir. Müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı” ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ, BOYUN EĞMEYE DEĞİL"

Yalnızca halkların geleceklerini tayin etme hakkı bulunduğunu kaydeden Sheinbaum, doğal kaynaklar ve yönetim biçimini seçme konusundaki hakkın da halklara ait olduğunu söyledi. ABD ile çalıştıklarını dile getiren Sheinbaum, “İş birliğine açığız, boyun eğmeye ve müdahaleye değil” diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

