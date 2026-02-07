Maskat hattında kritik temas: Trump’tan nükleer silah vurgusu

Washington’dan Florida’ya yaptığı seyahat sırasında başkanlık uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Maskat’taki ilk temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran’la yürütülen temasların olumlu ilerlediğini söyledi.

Bölgede ABD’ye ait askeri varlığın artırıldığına dikkat çeken Trump, büyük bir donanmanın sevk edildiğini hatırlatarak sürecin seyrinin yakından izleneceğini söyledi. Ancak Washington’un bu aşamada aceleci davranmak istemediğini vurgulayan Trump, geçmişte Venezuela örneğinde olduğu gibi zamana oynayabileceklerini belirtti.

Trump müzakere dinlemedi: İran'la ticaret yapan ülkelere ek vergi!

ABD adına müzakereleri yürüten özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner’in, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmeleri “yüksek düzeyli” temaslar olarak niteleyen Trump, tarafların pozisyonlarının net olduğunu kaydetti.

"NÜKLEER SİLAH YOK"

Trump, İran’la kabul edilebilir şartlarda bir uzlaşmaya varılmasını arzuladığını ancak bunun temel bir ön koşulu olduğunu vurgulayarak, “Ama her şeyden önce, nükleer silah olmayacak” dedi.

İkinci başkanlık döneminin ilk aylarında Tahran yönetiminin bugünkü tutumu sergilemiş olması halinde çok daha önce bir anlaşmaya varılabileceğini öne süren Trump, İran’ın şu anda geçmişe kıyasla daha istekli olduğunu savundu.

HAFTAYA YENİDEN MASAYA OTURULACAK

Sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğuna işaret eden Trump, tarafların önümüzdeki hafta yeniden masaya oturmayı planladığını açıkladı.

Umman’ın arabuluculuğunda Maskat’ta yapılan görüşmelerin olumlu bir zemin oluşturduğu, müzakerelerin sürdürülmesi konusunda tarafların mutabık kaldığı ve yeni tur için ortak irade beyan edildiği daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Öte yandan İran’da ocak ayında başlayan protestolar sonrasında Washington–Tahran hattında tansiyon yükselmiş, Trump yönetimi göstericilere destek kapsamında askeri seçeneği gündeme getirmişti. İran yönetiminin protestoculara yönelik idam kararlarını durdurmasının ardından bu seçeneğin geçici olarak rafa kaldırıldığı açıklanmış, nükleer program ve bölgesel güvenlik başlıklarını kapsayan diplomatik süreç yeniden canlandırılmıştı.

İlk etapta Türkiye’nin önerisiyle İstanbul’da yapılması planlanan görüşmelerin, İran’ın talebi doğrultusunda Maskat’a taşındığı da ifade edildi.