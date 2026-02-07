Müzakerelerin ardından Trump'tan yeni hamle: İran'la ticaret yapan ülkelere ek vergi!

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ardından Trump'tan dikkat çeken bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan tüm ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi.

Müzakerelerin ardından yapılan açıklamada görüşmenin iyi geçtiği belirtilmiş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız” demişti.

İki ülkenin, görüşmelere daha sonraki bir tarihte devam etme konusunda karar kıldığı da belirtilmişti.

Olumlu geçtiği söylenen görüşmenin ardından Trump'tan gelen bu adım dikkat çekti.

İran 'iyi bir başlangıç' demişti ABD yeni yaptırımlar getirdi

GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN EK VERGİ

İran tarafından görüşmenin iyi geçtiği söylense de ABD, görüşmeye ilişkin bir açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan tüm ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi.

ÇEŞİTLİ KURULUŞLAR VE GEMİLER YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolü ve petrol ürünlerinin ticaretine ilişkin çeşitli kuruluşlar ve gemilerin yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bakanlık, İran petrolü, petrol ve petrokimya ürünlerinin yasa dışı ticaretiyle bağlantılı 15 kuruluş ve 14 'gölge filo' gemisine yaptırım uygulamaktadır.

Bu hedefler, rejimin kötü niyetli faaliyetlerini finanse etmek için kullanılmıştır. İran rejimi, kendi halkının refahına ve çökmekte olan altyapıya yatırım yapmak yerine, dünya genelinde istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri finanse etmeyi ve ülke içindeki baskıyı artırmayı sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.