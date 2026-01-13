Mark Ruffalo’dan Trump'a: Tecavüzcü, pedofil, aşağılık!

Yayınlanma:
ABD'li aktör Mark Ruffalo, Trump döneminde sertleşen göçmen politikalarına tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, Donald Trump’a yönelik sözlerini sertleştirerek, “Hüküm giymiş bir suçlu, tecavüzcü ve dünyanın en aşağılık insanı” ifadelerini kullandı.

83. Altın Küre Ödül Töreni’nde basının karşısına çıkan dünyaca ünlü ABD’li aktör Mark Ruffalo, Minneapolis’te, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) polisi tarafından öldürülen Renee Good’u andı. Ruffalo, Donald Trump döneminde ABD’de göçmenlere yönelik baskıların arttığına dikkat çekti.

"BU AMERİKA’DA DEHŞET VE KORKU İÇİNDE YAŞAYAN İNSANLAR İÇİN"

Törene “Be Good (İyi Ol)” yazılı rozet takarak gelen Ruffalo, "Bu onun için. Bu Amerika’da dehşet ve korku içinde yaşayan insanlar için. Ben de onlardan biriyim. Bu ülkeyi seviyorum ama şu an yaşananlar Amerika değil" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN AŞAĞILIK İNSANI"

Trump hakkında sert ifadeler kullanan Ruffalo, şöyle konuştu:

  • "Bunlar artık normal değil. Trump döneminde başlayan ve bugün hala devam eden bu korku iklimi karşısında nasıl sessiz kalabilirim bilmiyorum.
  • Uluslararası hukukun kendisi için hiçbir şey ifade etmediğini tüm dünyaya ilan ediyor. Onun için önemli olan tek şey kendi ahlak anlayışı.
  • Ama karşımızdaki adam hüküm giymiş bir suçlu, hüküm giymiş bir tecavüzcü. O bir pedofil. O, dünyanın en aşağılık insanı."

donald-trump.jpg

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı Renee Good’u aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

