Maduro son görüşmesini Çin heyeti ile yapmış

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını öne sürdüğü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, saldırılar öncesindeki son diplomatik teması Çin ile oldu.

Maduro 43 gün önce Trump'a bunları söylemiş: 2026 'meydan okuma' yılı olacak

Yerel kaynaklara göre Maduro, Caracas’a yönelik saldırılardan yaklaşık 12 saat önce, Çin’in özel temsilcisi Çiu Şiaoçi başkanlığındaki heyeti Miraflores Sarayı’nda kabul etti.

SON RESMİ GÖRÜŞME ÇİN İLE YAPILDI

Görüşmede, iki ülke arasında imzalanan 600’ü aşkın anlaşma masaya yatırılırken enerji, ticaret ve altyapı alanlarındaki işbirliği ele alındı. Toplantıya Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Dışişleri Bakanı Yvan Gil’in yanı sıra Çin’in Caracas Büyükelçisi Lan Hu da katıldı. Söz konusu temas, ABD saldırıları öncesinde Maduro’nun gerçekleştirdiği son resmi diplomatik görüşme olarak kayda geçti.