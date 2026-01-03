Maduro son görüşmesini Çin heyeti ile yapmış

Maduro son görüşmesini Çin heyeti ile yapmış
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump’ın yakalanıp ülke dışına çıkarıldığını iddia ettiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, yaşananlar öncesindeki son resmi diplomatik teması Çinli yetkililerle gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını öne sürdüğü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, saldırılar öncesindeki son diplomatik teması Çin ile oldu.

Maduro 43 gün önce Trump'a bunları söylemiş: 2026 'meydan okuma' yılı olacakMaduro 43 gün önce Trump'a bunları söylemiş: 2026 'meydan okuma' yılı olacak

Yerel kaynaklara göre Maduro, Caracas’a yönelik saldırılardan yaklaşık 12 saat önce, Çin’in özel temsilcisi Çiu Şiaoçi başkanlığındaki heyeti Miraflores Sarayı’nda kabul etti.

aa-20260103-40148810-40148807-venezuela-devlet-baskani-maduro-son-gorusmesini-cin-heyeti-ile-yapti.jpg

SON RESMİ GÖRÜŞME ÇİN İLE YAPILDI

Görüşmede, iki ülke arasında imzalanan 600’ü aşkın anlaşma masaya yatırılırken enerji, ticaret ve altyapı alanlarındaki işbirliği ele alındı. Toplantıya Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Dışişleri Bakanı Yvan Gil’in yanı sıra Çin’in Caracas Büyükelçisi Lan Hu da katıldı. Söz konusu temas, ABD saldırıları öncesinde Maduro’nun gerçekleştirdiği son resmi diplomatik görüşme olarak kayda geçti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Dünya
Venezuela için AB'den ilk açıklama!
Venezuela için AB'den ilk açıklama!
ABD'nin Müslüman belediye başkanı ilk iş Yahudi milyarderin binasına baskın yaptı
ABD'nin Müslüman belediye başkanı ilk iş Yahudi milyarderin binasına baskın yaptı