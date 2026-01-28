KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ile bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri (GKRY) Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Lefkoşa’daki ara bölgede bir araya geldi.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) aktardığına göre, Cuellar’ın dört gün sürecek temasları kapsamında gerçekleştirilen üçlü görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin konutunda saat 11.00’de başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ilk televizyon röportajını Uğur Dündar’a verdi

Toplantı sonrası yayımlanan ortak yazılı açıklamada, Cuellar’ın endişelerin ve beklentilerin dile getirilebilmesi açısından bu tür buluşmaların önemine dikkat çektiği, “ön müzakere sürecinde” kesintisiz ve doğrudan diyaloğun gerekliliğini vurguladığı belirtildi. Açıklamada, liderlerin somut müzakerelere geçilmesine yönelik bir yol haritası oluşturmak amacıyla görüş ve önerilerini paylaştığı, güven artırıcı önlemlere ilişkin yürütülen çalışmaların değerlendirildiği vurgulandı.

"TEMASLAR SÜRECEK" MESAJI

Tarafların, güven artırıcı girişimler üzerinde uzlaşı sağlanması ve müzakere sürecinin başlatılması için temaslarını sürdüreceği kaydedildi. KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman’ın basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Öte yandan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, Erhürman’ın Cuellar ile bir gün önce yaptığı görüşmenin ardından yayımlanan yazılı açıklamada, çözüm ortamının oluşturulabilmesi için yapıcı ve iyi niyetli adımların şart olduğunu ve bu yönde hazır olduklarını vurgulamıştı.

Ada’ya 26 Ocak’ta gelen Cuellar, Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bugünkü üçlü toplantıda yöntem ve çerçevenin ele alınacağını, Erhürman’ın daha önce gündeme getirdiği dört maddenin masaya yatırılacağını belirtmişti. Cuellar ve iki lider, en son 11 Aralık 2025’te ara bölgede bir araya gelmişti.