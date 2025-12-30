Kennedy'nin torunu 35 yaşında hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Suikast sonucu hayatını kaybeden ABD Başkanı John F. Kennedy'nin torunu gazeteci Tatiana Schlossberg yaşamını yitirdi.

Çevre muhabiri gazeteci Tatiana Schlossberg, hayatını kaybetti. 35 yaşında hayatını kaybeden Schlossberg, suikast sonucu yaşamını yitiren John F. Keneddy'nin torunuydu.

J.F. KENEDDY'NİN TORUNU HAYATINI KAYBETTİ

John F. Keneddy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi, gazeteci Tatiana Schlossberg'in 35 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Güzel Tatiana'mız bu sabah vefat etti. O her zaman kalbimizde olacak" denildi.

e37e8395300a9eff45bfadded977af15a04ea5a5.webp

LOSEMİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Eski ABD Başkanı John F. Keneddy'nin torunu olan Schlossberg geçtiğimiz ay The New Yorker'de yayınlanan bir yazısında lösemi tedavisi gördüğü duyurmuştu.

Gazeteci Schlossberg, Mayıs 2024'te kızını dünyaya getirdikten sonra kendisine lösemi teşhisin konulduğunu belirtmişti.

The New York Times'ta bilim ve iklim üzerine yazılar yazan Schlossberg, eski ABD Büyükelçisi Caroline Kennedy ve tasarımcı Edwin Schlossberg'in ikinci kızıydı.

George Moran ile evli olan Schlossberg'in iki çocuğu vardı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

