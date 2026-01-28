Kadınlara karanlık gelecek: Afganistan’da eğitim yasağı kalıcılaştı!

Afganistan’da Taliban yönetimi, kadınlar ve kız çocukları için eğitimi tamamen yasaklayarak cinsiyet temelli baskıyı kalıcı devlet politikası hâline getirdi. UNESCO ve UNICEF’e göre ülkede 2,2 milyon kız çocuğu eğitimden koparılırken, Afgan kadınlar yasağa “Bu hayal değil, hakkımız” sözleriyle tepki gösterdi.

Afganistan’da 2021’de yönetimi ele geçiren radikal Taliban rejimi, kadınları kamusal yaşamın tamamından dışlamaya yönelik politikalarını sürdürüyor. İktidara geldiklerinde kadın hakları konusunda “ılımlı” bir yaklaşım benimseyeceklerini öne süren Taliban, geçen süre içinde aldığı kararlarla Afganistan’ı kadınlar açısından yaşanamaz bir ülkeye dönüştürdü.

Eğitimden çalışma hayatına, sosyal yaşama katılımdan temel haklara kadar kadınların varlığını hedef alan bu anlayış, benzer yapıların iktidara geldiği ülkelerde neleri dayatacağının da açık bir göstergesi oldu.

Burka dayatmalarıyla başlayan süreç; kadınların önce medreselere yönlendirilmesi, ardından eğitimden tamamen koparılması ve sosyal yaşamdan izole edilmesiyle adım adım derinleştirildi. Bu uygulamalar, köktendinci örgütlerin kadınlara reva gördüğü hayatın değişmeyen bir şablon hâline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

KADINLARA YÖNELİK EĞİTİM YASAĞI KALICILAŞTI!

Bu baskı politikalarının son halkası ise kadınlar ve kız çocukları için eğitimin tamamen ortadan kaldırılması oldu. Taliban Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararla, uzun süredir fiilen uygulanan ortaöğretim ve yükseköğretim yasağı kalıcı bir devlet politikası hâline getirildi. Yönetim, bu kararı “uygun ortam sağlanmadan eğitim verilmemesi gerektiği” sözleriyle savundu.

2,2 MİLYON KIZ ÇOCUĞU EĞİTİMİN DIŞINA İTİLDİ

UNESCO ve UNICEF’in 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü’nde yayımladığı ortak açıklamaya göre, Afganistan’da yaklaşık 2,2 milyon kız çocuğu eğitim hakkından mahrum bırakıldı. Açıklamada ayrıca, ülkede ilkokul çağının sonuna gelen çocukların yüzde 93’ünün hâlâ temel okuma becerilerinden yoksun olduğu belirtildi.

“HAYALİMİZ DEĞİL, HAKKIMIZ”

Yasağın resmileşmesinin ardından Afgan kadınlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Kadınlar, “Eğitimiz bizim hayalimiz değil, hakkımız” sözleriyle duruma tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda, “Dünya genelinde kız çocuklarının eğitime erişiminin yasak olduğu tek ülke Afganistan. Bu kültür değil, bu inanç değil. Bu utanç!” ifadeleri yer aldı.

