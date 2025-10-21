Japonya'nın ilk kadın başbakanından ABD'ye övgü dolu sözler

Japonya’nın tarihindeki ilk kadın başbakan olarak seçilen Takaiçi Sanae, meclisteki oylamanın ardından düzenlediği basın toplantısında hem iç hem dış politika önceliklerini açıkladı.

Takaiçi, Tokyo-Washington ilişkilerinin Japonya için merkezi önemde olduğunu vurgulayarak, “Japonya-ABD ittifakı, diplomatik ve güvenlik politikamızın temel taşıdır.” dedi.

Yeni dönemde ekonomiye öncelik vereceklerini belirten Takaiçi, artan yaşam maliyetlerine karşı bir teşvik paketi hazırlayacaklarını, vergi indirimleri ve finansal desteklerle halkın net gelirini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

ABD’nin gümrük tarifelerinin Japon sektörleri üzerindeki etkisini azaltmak için çalışacaklarını da belirten Başbakan, muhalefetle diyaloga açık bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi.

Seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybeden iktidarın artık bir azınlık hükümetiyle yoluna devam ettiğini hatırlatan Takaiçi, erken seçim ihtimalinin gündemlerinde olmadığını kaydetti.

Uluslararası arenada Japonya’nın etkinliğini artırmayı amaçladıklarını dile getiren Takaiçi, yakında düzenlenecek uluslararası zirvelere katılmaya hazırlandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ay sonu ülkesine düzenleyeceği ziyarete atıfta bulunan Takaiçi, Trump ile "samimi görüş alışverişleri yoluyla derin bir güven ilişkisi kurmayı" ümit ettiğini söyledi.

Ülkesinin öz savunma kabiliyetlerini güçlendirmesine odaklanmak istediklerini kaydeden Takaiçi, Japonya'nın "kendini bağımsız olarak savunmasını sağlayacak bir sistem oluşturacaklarını" aktardı.

Tokyo hükümetinin uzun vadeli Ulusal Güvenlik Stratejisi dahil "temel güvenlik belgelerinin revizyonları" üzerinde çalışmaya başlayacağını belirten Başbakan, Güney Kore'yi "önemli bir komşu ülke ve ortak" olarak nitelendirdi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) izlediği para politikasına değinen Takaiçi, "BoJ, iletişimi kolaylaştırmak için hükümetle birlikte çalışacak. Para politikasıyla ilgili kararlar BOJ'a bırakılmalı." diye konuştu.

İLK KADIN BAŞBAKAN

Japonya'nın Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de dünyaya gelen Takaiçi, 1984'te Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezuniyetinin ardından 1987'de bir ABD kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi

1989'da "Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsünü" bitiren Takaiçi, "TV Asahi" ve "Fuji TV" dahil bazı kanallarda program sunuculuğu yaptı. Öğrenciliğinde bir heavy metal grubunda davul çalan Takaiçi, yeni nesil medyada "açık sözlülüğü ve etkileyici hitabıyla" tanınıyor.

Panasonic'in kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşme fırsatı bulan Takaiçi, Japon sanayiciden aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi. 1993'te siyasete adım atan Takaiçi, o yıl bağımsız olarak girdiği ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve daha sonra LDP'ye katıldı.

30 yılı aşan siyasi kariyerinde 10 kez meclise giren ve farklı bakanlıklarda görev alan Takaiçi, 2012-20'deki görev süresiyle "Japonya'nın en uzun süreli Başbakanı" Abe Şinzo'nun "öğrencisi" olarak anılıyor.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan 64 yaşındaki Takaiçi Sanae, mecliste yapılan seçimde ülkenin ilk kadın başbakanı seçilmişti.