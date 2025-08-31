İsrail’de on binlerce kişi Gazze için sokağa çıktı

İsrail’in birçok kentinde binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararına karşı çıkarak derhal ateşkes ve esir takası anlaşması yapılması talebiyle gösteriler düzenledi.

Tel Aviv’de İsrail Müzesi önünde toplanan kalabalık, buraya “Rehineler Meydanı” adını verdi. Protestocular, ABD Başkanı Donald Trump’a da seslenerek, “Trump, tarih yaz!” yazılı pankartlarla Gazze’de ateşkesin sağlanmasına destek vermesini istedi.

Gösteride konuşan Tuval Haim, Gazze’de esir tutulan kardeşi Yotam Haim’in İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak hükümete tepki gösterdi. Haim, “Bize yalan söylendiğini hissediyorum. O zaman da şimdi de gerekli çabanın gösterilmediğine inanıyorum.” dedi.

İsrailli esir Avinatan Or’un kardeşi Moşe Or ise Gazze'deki esirlerin eve dönmesi için Netanyahu hükümetinin derhal kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması gerektiğinin altını çizdi.

Or, "Yeter artık! Bir anlaşma olmalı! Esirler her şeyini kaybediyor. İsrail halkı çocuklarını geri istiyor.” ifadeleriyle hükümete seslendi.

Protestolara katılan İsrailli oyuncu Lior Aşkenazi ise yaptığı konuşmada, Netanyahu kabinesinin akşam saat 18.00’de toplanacağını ancak muhtemelen bir anlaşmayı ele almayacağını söyledi.

On binlerce İsraillinin akşam saatlerinde meclis önünde toplanacağını vurgulayan Aşkenazi, "(Netanyahu hükümeti) onlara neyin önemli olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Esirler önce gelir." ifadelerini kullandı.

Bu arada protestoya katılımın, geçen hafta ve aylara kıyasla düşük olduğu dikkati çekti.

Tel Aviv'in yanı sıra Hayfa, Batı Kudüs ve diğer kentlerde de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada, yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze’yi işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor. BM raporlarına göre bölgede ciddi kıtlık yaşanıyor, özellikle Gazze kentinde açlık krizi derinleşmiş durumda.