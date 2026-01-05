İspanya Başbakanı Sanchez'den Grönland'a destek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı Grönland'a destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland'a İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den destek geldi.

Devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğünün pazarlık konusu edilemeyeceğini belirten Sanchez, "Ukrayna'dan Gazze'ye, Venezuela da dahil" dedi.

"İSPANYA GRÖNLAND HALKIYLA TAM DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAKTIR"

Ülkesinin Birleşmiş Milletler'e olan bağlılığını vurgulayan Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

  • "İspanya, Birleşmiş Milletler'e her zaman aktif olarak bağlı kalacak ve Danimarka ile Grönland halkıyla tam dayanışma içinde olacaktır."

TRUMP'IN HEDEFİNDE GRÖNLAND VAR

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etti. Grönland'a karşı olası bir ABD müdahalesine ilişkin görüşü sorulan Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

