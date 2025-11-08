İran’dan İsrail’e suikast açıklaması

İran, İsrail'in Meksika Büyükelçisi Eynat Kranz-Neiger'e suikast girişiminde bulunduğu iddialarını şiddetle reddetti. İran'ın Meksika Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu iddianın iki ülke arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan "büyük bir yalan ve medya uydurması" olduğu belirtildi.

"MEKSİKA YASALARINA SAYGI ÖNCELİĞİMİZDİR"

Açıklamada, İran'ın iddiaları "kesinlikle reddettiği" vurgulanarak, "Dostlarımız Meksikalıların iyi imajına hiçbir şekilde zarar vermeyeceğiz. Meksika'nın çıkarlarına ihanet etmeyi, kendi çıkarlarımıza ihanet etmek olarak görüyoruz. Meksika yasalarına saygı göstermek en büyük önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi.

ADI AÇIKLANMAYAN YETKİLİLERE DAYANDIRILMIŞTI

Öte yandan, ABD merkezli Axios internet sitesi, adı açıklanmayan Amerikalı ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün 2024 yılı başlarında suikast girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin Meksika güvenlik güçlerince engellendiğini iddia etmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı da bu iddiaların doğru olduğunu öne sürmüştü. Ancak Meksika hükümeti, ABD ve İsrailli yetkililerin bu iddiasını kabul etmemişti.