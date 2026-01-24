İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bini aştı

İran’da ekonomik sorunşar nedeniyle patlak veren protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 137’ye yükseldiği bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın (HRANA) paylaştığı verilere göre, ülke genelinde düzenlenen eylemler 31 eyalette 194 kente yayıldı. Toplam 640 protesto gösterisinde 7 bin 402 kişinin yaralandığı, 27 bin 797 kişinin ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Trump açıkladı: ABD donanması İran'a doğru yola çıktı

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

Başlangıçta ekonomik taleplerle ortaya çıkan gösteriler, zamanla hükümet karşıtı bir niteliğe büründü. Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greviyle ivme kazanan protestolar, kısa sürede ülke genelinde etkili oldu.

Son bir yıl içerisinde İran riyalinin tarihi dip seviyelere gerilemesi ve enflasyonun yüzde 40’a yaklaşması, halkın yaşam koşullarını ağırlaştırdı. Uluslararası yaptırımların yanı sıra kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları, ekonomik krizin daha da derinleşmesine yol açtı.

Protestoların 8 Ocak’ta başkent Tahran’da şiddetlenmesi üzerine hükümet, güvenlik gerekçesiyle ülke genelinde internet erişimine kısıtlamalar getirdiği ifade edildi.