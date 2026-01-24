İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bini aştı

İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bini aştı
Yayınlanma:
İran’daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 137’ye ulaştığı belirtildi.

İran’da ekonomik sorunşar nedeniyle patlak veren protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 137’ye yükseldiği bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın (HRANA) paylaştığı verilere göre, ülke genelinde düzenlenen eylemler 31 eyalette 194 kente yayıldı. Toplam 640 protesto gösterisinde 7 bin 402 kişinin yaralandığı, 27 bin 797 kişinin ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Trump açıkladı: ABD donanması İran'a doğru yola çıktıTrump açıkladı: ABD donanması İran'a doğru yola çıktı

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

Başlangıçta ekonomik taleplerle ortaya çıkan gösteriler, zamanla hükümet karşıtı bir niteliğe büründü. Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greviyle ivme kazanan protestolar, kısa sürede ülke genelinde etkili oldu.

Son bir yıl içerisinde İran riyalinin tarihi dip seviyelere gerilemesi ve enflasyonun yüzde 40’a yaklaşması, halkın yaşam koşullarını ağırlaştırdı. Uluslararası yaptırımların yanı sıra kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları, ekonomik krizin daha da derinleşmesine yol açtı.

Protestoların 8 Ocak’ta başkent Tahran’da şiddetlenmesi üzerine hükümet, güvenlik gerekçesiyle ülke genelinde internet erişimine kısıtlamalar getirdiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Dünya
'Suriye ve SDG arasındaki ateşkes uzatıldı' iddiası
'Suriye ve SDG arasındaki ateşkes uzatıldı' iddiası
ABD'den 30 yıllık itiraf: Akdeniz resmen kazandı
ABD'den 30 yıllık itiraf: Akdeniz resmen kazandı