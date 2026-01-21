İran protestolarda ölenlerin sayısını açıkladı

Yayınlanma:
İran, ülkede devam eden rejim karşıtı protestolarda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran, Aralık 2025'ten bu yana devam eden protestolarda aralarında güvenlik güçleri ve sivillerin de bulunduğu 3 bin 117 kişinin hayatını kaybetti.

İRAN'DA ÖLENLERİN SAYISI AÇIKLANDI

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıklamasında, ülkenin birçok noktasındaki protestolar sırasında meydana gelen şiddet olaylarında 3 bin 117 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

"SİVİLLER 'ŞEHİT' SAYILACAK"

Hayatını kaybedenlerin 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu belirtilerek bunların "şehit" sayıldığı ifade edildi.

Olaylarda öldürülenlerin çoğunun "silahlı saldırılar ve terör eylemleri sonucu yoldan geçen vatandaşlar ve bazılarının da gösteriler sırasında terörist unsurlar tarafından hedef alınan protestocular" olduğu aktarıldı.

Kaynak:AA

