İran, Çin ve Rusya ortak deniz tatbikatına hazırlanıyor

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, "Deniz Güvenlik Kuşağı" (Maritime Security Belt) adıyla bilinen ortak tatbikatların bu yıl sekizincisinin düzenleneceğini bildirdi. Haberde, tatbikatın üç ülkenin deniz kuvvetlerini bir araya getireceği belirtildi.

Verilen bilgilere göre tatbikata Çin ve Rusya deniz kuvvetlerinin yanı sıra İran tarafından hem İran Ordusu Deniz Kuvvetleri hem de İslam Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birlikler katılacak. Şubat ayı ortasında gerçekleştirilecek olan manevraların adresi ise Hint Okyanusu'nun kuzey bölgeleri olacak.

"DENİZ GÜVENLİK KUŞAĞI"NIN GEÇMİŞİ

Tasnim Haber Ajansı, "Deniz Güvenlik Kuşağı" tatbikatlarının ilk olarak 2019 yılında İran donanmasının inisiyatifiyle başlatıldığını hatırlattı. O tarihten bu yana, bu üçlü iş birliği çerçevesinde yedi ortak tatbikat daha gerçekleştirildi.

WASHİNGTON-TAHRAN HATTINDA TIRMANAN GERİLİM

Bu askeri gövde gösterisi, son haftalarda Tahran ile Washington arasında artan gerilimin gölgesinde gerçekleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, İran'a doğru "devasa bir armadanın" hareket ettiğine dair açıklamaları ve Tahran yönetimine yaptığı "müzakere masasına oturma" çağrısı, iki ülke arasındaki tansiyonu yeniden yükseltmişti.

İranlı yetkililer ise ABD'den gelebilecek olası bir saldırının "hızlı ve kapsamlı" bir yanıt bulacağı uyarısında bulundu. Tahran yönetimi ayrıca, müzakerelere kapıyı tamamen kapatmamakla birlikte, görüşmelerin ancak "adil, dengeli ve dayatma içermeyen" şartlar altında gerçekleşebileceğini yineledi.