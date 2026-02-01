İran, Çin ve Rusya ortak deniz tatbikatına hazırlanıyor

İran, Çin ve Rusya ortak deniz tatbikatına hazırlanıyor
Yayınlanma:
İran medyası, Tahran yönetiminin Şubat ayı ortasında Çin ve Rusya ile birlikte Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak bir deniz tatbikatı düzenlemeyi planladığını duyurdu. Cumartesi günü servis edilen haber, söz konusu askeri iş birliğinin ABD ile tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşeceğine dikkat çekti.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, "Deniz Güvenlik Kuşağı" (Maritime Security Belt) adıyla bilinen ortak tatbikatların bu yıl sekizincisinin düzenleneceğini bildirdi. Haberde, tatbikatın üç ülkenin deniz kuvvetlerini bir araya getireceği belirtildi.

Verilen bilgilere göre tatbikata Çin ve Rusya deniz kuvvetlerinin yanı sıra İran tarafından hem İran Ordusu Deniz Kuvvetleri hem de İslam Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birlikler katılacak. Şubat ayı ortasında gerçekleştirilecek olan manevraların adresi ise Hint Okyanusu'nun kuzey bölgeleri olacak.

"DENİZ GÜVENLİK KUŞAĞI"NIN GEÇMİŞİ

Tasnim Haber Ajansı, "Deniz Güvenlik Kuşağı" tatbikatlarının ilk olarak 2019 yılında İran donanmasının inisiyatifiyle başlatıldığını hatırlattı. O tarihten bu yana, bu üçlü iş birliği çerçevesinde yedi ortak tatbikat daha gerçekleştirildi.

Trump'tan İran ve Körfez ülkeleri açıklamasıTrump'tan İran ve Körfez ülkeleri açıklaması

WASHİNGTON-TAHRAN HATTINDA TIRMANAN GERİLİM

Bu askeri gövde gösterisi, son haftalarda Tahran ile Washington arasında artan gerilimin gölgesinde gerçekleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, İran'a doğru "devasa bir armadanın" hareket ettiğine dair açıklamaları ve Tahran yönetimine yaptığı "müzakere masasına oturma" çağrısı, iki ülke arasındaki tansiyonu yeniden yükseltmişti.

İranlı yetkililer ise ABD'den gelebilecek olası bir saldırının "hızlı ve kapsamlı" bir yanıt bulacağı uyarısında bulundu. Tahran yönetimi ayrıca, müzakerelere kapıyı tamamen kapatmamakla birlikte, görüşmelerin ancak "adil, dengeli ve dayatma içermeyen" şartlar altında gerçekleşebileceğini yineledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
Dünya
Fransa'da hortum kabusu: 200 ev hasar gördü
Fransa'da hortum kabusu: 200 ev hasar gördü
ABD Adalet Bakanlığı Trump'ın adının geçtiği yeni Epstein belgelerini paylaştı: Belgelerin ardındaki 'İsrail' iddiası!
ABD Adalet Bakanlığı Trump'ın adının geçtiği yeni Epstein belgelerini paylaştı: Belgelerin ardındaki 'İsrail' iddiası!