Trump'tan İran ve Körfez ülkeleri açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran ile yaşanan gerilim ve ülkesinin izleyeceği yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. Trump'ın hedefinde sadece İran yönetimi değil, ABD'nin bölgedeki stratejik ortakları olan Körfez ülkeleri de vardı. Başkan Trump, İran planlarını bölgedeki müttefikleriyle paylaşmayı reddetti.

Trump, planlarını neden anlatmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken, müttefik ülkelere yönelik güvensizliğini açıkça dile getirdi. Planların gizliliğine vurgu yapan Trump şu ifadeleri kullandı:

"İran’a ilişkin planımızı Körfez’deki müttefiklerle paylaşamayız. Planı onlara anlatmak, bunu size anlatmak kadar kötü olur. Hatta belki daha kötü olabilir."

VENEZUELA'DAKİNDEN BÜYÜK FİLO YOLDA

Diplomatik kanalların açık olduğunu belirtmesine rağmen askeri seçeneği masada tutan Trump, bölgeye büyük bir askeri sevkiyat yapıldığını doğruladı. İran ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, sürecin akıbetine dair şu bilgileri verdi:

"Fakat bakın, burada plan şu; İran bizimle görüşüyor ve biz de bu konuda bir şey yapılabilir mi bakacağız. Aksi takdirde neler olacağını göreceğiz. Oraya doğru ilerleyen büyük bir filo var. Venezuela’dakinden daha büyük bir filo."

ABD Adalet Bakanlığı Trump'ın adının geçtiği yeni Epstein belgelerini paylaştı: Belgelerin ardındaki 'İsrail' iddiası!ABD Adalet Bakanlığı Trump'ın adının geçtiği yeni Epstein belgelerini paylaştı: Belgelerin ardındaki 'İsrail' iddiası!

"NÜKLEER KAPASİTELERİNİ İMHA ETMEK ZORUNDA KALDIK"

Körfez’deki müttefiklerin "İran’ın her zaman müzakereye hazır olduğu ancak sonucun belirsizliği" yönündeki görüşlerini de değerlendiren Trump, geçmiş dönemdeki müzakere süreçlerine atıf yaptı.

Trump, İran'ın mevcut tutumunu ve geçmiş tecrübeleri şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu doğru, müzakere ediyorlar ve neler olacağını göreceğiz. Biliyorsunuz, son defa müzakereye oturduklarında bu işe yaramadı ve nükleer kapasitelerini imha etmek zorunda kaldık. Bunu farklı bir yoldan yapmak durumunda kaldık. Neler olacak göreceğiz."

