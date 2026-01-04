İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de IŞİD'e ortak saldırı

İngiltere Savunma Bakanlığı, Suriye'de terör örgütü IŞİD'e yönelik Fransa ile ortak hava saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

İNGİLTERE VE FRANSA'DAN IŞİD'E ORTAK OPERASYON

Bakanlıktan yapılan açıklamda, İngiliz Kraliye Hava Kuvvetleri (RAF) uçaklarının, Mart 2019'da Suriye'nin Baghuz kasabında askeri yenilgi yaşayan IŞİD terör örgütünün yeniden canlanmasını önlemek için Suriye üzerinde devriye uçuşlarına devam ettiği kaydedildi.

Dikkatli istihbarat analizlerinin, antik Palmira kentinin birkaç mil kuzeyindeki dağlarda bir yeraltı tesisi tespit ettiğine işaret edilen açıklamada, bu tesisin, büyük olasılıkla silah ve patlayıcı depolamak için IŞİD tarafından işgal edildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, tesisin çevresinde herhangi bir sivil yerleşimin bulunmadığı aktarıldı.

"İLK GÖSTERGELER HEDEFİN BAŞARIYLA VURULDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Açıklamada, RAF uçaklarının Voyager yakıt ikmal tankeri tarafından desteklenerek, Fransız uçaklarıyla yeraltı tesisine ortak saldırısı düzenlediği bildirildi.

Uçakların, tesise inen bir dizi erişim tünelini hedef almak için Paveway IV güdümlü bombalar kullandığına aktarılan açıklamada, ayrıntılı değerlendirmenin halen sürdüğü ve ilk göstergelerin hedefin başarıyla vurulduğunu gösterdiği bildirildi. Saldırının sivillere herhangi bir risk oluşturduğuna dair gösterge bulunmadığı belirtilen açıklamada tüm uçakların güvenli şekilde geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Savunma Bakanı John Healey, "Bu eylem, İngiltere'nin liderliğini ve müttefiklerimizle omuz omuza durarak DEAŞ'ın ve onların tehlikeli ve şiddet içeren ideolojilerinin Orta Doğu'da yeniden canlanmasını engelleme kararlılığımızı gösteriyor" ifadesini kullandı.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Fransız kuvvetleri ile IŞİD'e yönelik düzenlenen hava operasyonunun görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.