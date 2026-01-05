İngiliz bakanı terleten Grönland sorusu: Trump'a cevap veremedi sunucu bile isyan etti

İngiliz bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme yönündeki açıklamalarına ve Venezuela'daki operasyonun petrolle bağlantısına ilişkin sorulara net yanıt vermekten kaçındı. İçişleri Bakanı Mike Tapp, Sky News'e verdiği röportajda bu konularda görüş belirtmedi.

SUNUCU İSYAN ETTİ: İNANILMAZ BULUYORUM

Grönland’la ilgili diyalogda cevap vermekten ısrarla kaçınan Tapp ile sunucu arasındaki diyalog şöyle gerçekleşti:

-Donald Trump Grönland konusunda bir adım atarsa bunu kınayacak mısınız? "Devam eden bir olayla ilgili yorum yapmayacağız." -Donald Trump'ın Grönland'ı işgal etmemesi gerektiğini söyleyemezsiniz, değil mi? “Diplomasi hassas bir konudur, bu nedenle burada haberlere sürekli yorum yapacak durumda değiliz." -Donald Trump'ın Grönland'a müdahale etmemesi gerektiğini açıkça söyleyememenizi inanılmaz buluyorum.

TRUMP’IN TEHDİTLERİNE KAÇAMAK YANIT

Tapp, Grönland'ın işgal edilmesinin doğru olup olmadığı ve Venezuela operasyonunun petrol kaynaklarıyla ilişkili olup olmadığı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı. Bakan, "perde arkasında dikkatli diplomatik görüşmeler" olduğunu söyleyerek anlık yorum yapmayacağını ifade etti. Tapp, "Müttefiklerin önemi büyük" diyerek, ABD'nin hem Grönland hem Venezuela hakkındaki tutumunu değerlendirmekten ısrarla kaçındı.

TRUMP’I KINAMADI

Tapp, bir İşçi Partisi milletvekilinin NATO'nun diyalogdan yana tavrına vurgu yapmasının ardından da benzer ifadeleri tekrarladı. Trump'ın sözlerini kınaması defalarca istendi ancak Tapp, "Burada oturup varsayımlar hakkında konuşmak bana düşmez" karşılığını verdi. ABD'nin Venezuela operasyonunun ardından Fransa, İspanya, Kanada ve Almanya gibi NATO müttefikleri, Washington'ın uluslararası hukuku ihlal edip etmediğini sorgulamaya başladı.

NE OLMUŞTU

Trump, mineral zengini Grönland'ın ABD tarafından ele geçirilmesi fikrini uzun zamandır savunuyor. Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan ada ile ilgili olarak, "ABD'nin Grönland'a ihtiyacı olduğunu" söylemiş ve bu açıklamalar Danimarka Başbakanı'nın "tehditleri durdurması" çağrısına yol açmıştı.