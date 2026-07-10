Hız yapan sürücülere otomatik müdahale geliyor!

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The Mail on Sunday’de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu‘nun gündemindeki yol güvenliği reformu kapsamında tüm yeni araçlara hız kontrol sistemi entegre edilmesi planlanıyor. Uydu destekli sistem, aracın bulunduğu konumu tespit ederek hız limitinin daha düşük olduğu bölgelere girişte motor gücünü otomatik olarak azaltacak.