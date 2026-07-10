Hız yapan sürücülere otomatik müdahale geliyor!
Avrupa Komisyonu, hız limitini aşan araçların motor gücünü otomatik olarak sınırlayacak uydu destekli sistemi zorunlu hale getirmeyi değerlendiriyor.
Avrupa Komisyonu, yeni otomobillerde hız sınırını aşan sürücülere otomatik olarak müdahale edecek uydu destekli bir sistemi zorunlu hale getirmeyi değerlendiriyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde hız limitini aşan araçların motor gücü otomatik olarak sınırlandırılabilecek.
The Mail on Sunday’de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu‘nun gündemindeki yol güvenliği reformu kapsamında tüm yeni araçlara hız kontrol sistemi entegre edilmesi planlanıyor. Uydu destekli sistem, aracın bulunduğu konumu tespit ederek hız limitinin daha düşük olduğu bölgelere girişte motor gücünü otomatik olarak azaltacak.
Sistemin yalnızca GPS verileri ile çalışmayacağı belirtiliyor. Konum doğruluğunu arttırmak amacıyla 5G telefon sinyallerinden de yararlanılacak. Hız limitleri ise dijital Haritalar üzerinden belirlenecek. Araçlarda ayrıca trafik işaretlerini algılayabilen kameralarda olacak. Sürücüler, acil durumlarda sistemi kısa süreliğine devre dışı bırakabilecek.
Söz konusu teknolojinin 2030 yılından itibaren zorunlu hale getirilmesi değerlendiriliyor. Brexit nedeniyle düzenleme İngiltere’de doğrudan uygulanmayacak olsa da üreticilerin İngiltere pazarındaki modellerde de aynı sistemi kullanması bekleniyor.
Yol güvenliği kapsamında görüş beyan eden uzmanlar düzenlemenin trafik kazalarında can kayıplarını önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor. 2023 yılında meydana gelen 1441 ölümlü trafik kazasının yaklaşık 809’un aşırı hıza bağlı olduğu belirtilirken, yeni sistemin bu tabloyu değiştirebileceği ifade ediliyor.