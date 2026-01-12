Hapishanede kanlı kavga: 3 mahkum öldü, 13 kişi yaralandı

ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 infaz koruma memuru ile 12 mahkum yaralandı.

Yerel polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, Washington Eyalet Hapishanesinde dün mahkumlar arasında başlayan kavganın kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Olayda 3 mahkumun yaşamını yitirdiği, yaralanan 1 infaz koruma memuru ile 12 mahkumun ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Yaklaşık 1550 mahkumun bulunduğu hapishanede yaşanan olayla ilgili Georgia Ceza İnfaz Kurumu tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.