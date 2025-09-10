Haftalık çalışma saatini düşüren tasarı Meclis'ten döndü

Haftalık çalışma saatini düşüren tasarı Meclis'ten döndü
İspanya’da sol koalisyon hükümetinin haftalık çalışma süresini 40 saatten 37,5 saate indirmeyi öngören yasa tasarısı, Meclis’te 170’e karşı 178 oyla reddedildi. Tasarının mimarı Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, “Pes etmeyeceğiz, geri dönüş yok” dedi.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin haftalık çalışma saatini 40'tan 37,5 saate indirilmesini öngören yasa tasarısı Meclis'te yapılan oylamada reddedildi.

Meclis'te 170 evete karşı 178 hayır oyuyla reddedilen yasa tasarısına muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ile Katalonya için Birlik (Junts) partileri karşı çıktı.

Azınlık hükümetine normalde dışarıdan destek veren Junts, Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlerle bağlantılı bazı taleplerinde hükümet ile müzakerelerinden olumlu sonuç alamayınca karşı oy kullandı.

İspanya'da Kasım 2023'ten bu yana iktidarda olan azınlık sol koalisyon hükümeti, dışarıdan destek aldığı siyasi partilerden bu yıl ikinci kez darbe aldı.

Hükümet, 2025 devlet bütçesini de Meclisten geçirememişti.

“PES ETMEYECEĞİZ”

Yasa tasarısının mimarı ve koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, oylama sonrası yaptığı açıklamada pes etmeyeceklerini vurguladı. Diaz, tasarıyı daha da güçlendirerek Bakanlar Kurulu’na taşıyacaklarını ve ardından yeniden Meclis’e getireceklerini söyledi.

Çalışma saatlerinin kısaltılmasının yanı sıra buna uymayan şirketlere çalışan başına 10 bin avroya kadar para cezası getireceklerini ifade eden Diaz, şu mesajı verdi:

“Sokakta kazanılan mağlubiyetler vardır. Bir oylama kaybedildi ama bunu kazanacağız çünkü artık geri dönüş yok.”

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

