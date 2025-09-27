Güney Kore’den Trump’a çağrı: Barış elçisi ol

Güney Kore’den Trump’a çağrı: Barış elçisi ol
Yayınlanma:
Güney Kore,ABD Başkanı Trump’tan Kuzey Kore ile diyaloğu başlatması için “barış elçisi” olmasını istedi. Bakan Cho, askeri gerilimi azaltmak ve acil iletişim hattı kurmak istediklerini belirtti. Çin’e ise Sarı Deniz’deki egemenlik ihlali nedeniyle uyarı yapıldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un ABD Başkanı Donald Trump’tan, Kuzey Kore ile diyaloğu başlatmak üzere “barış elçisi” olmasını istediğini açıkladı. Associated Press’e konuşan Cho, Lee'nin bu talebinin Trump tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

Cho, Trump’ın bu girişime sıcak baktığını belirterek, “Trump, Başkan Lee’nin bu isteğini memnuniyetle karşıladı ve Kuzey Kore ile yeniden ilişki kurmaya istekli olduğunu belirtti.” dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından dünyada artan istikrarsızlığa dikkat çeken Cho, Kore Yarımadası’nda da çatışma riskinin arttığını vurguladı. Cho, “Bu nedenle, Kore Yarımadası'nda olası herhangi bir askeri çatışmadan eşit derecede endişe duyuyoruz. Bu yüzden, askeri gerilimi azaltmak için Kuzey Kore ile diyalog kurmaya mecburuz ve en azından bir acil hat kurmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore ile ilişkilerde önceliklerinin nükleer silahlardan arındırma olduğunu belirten Cho, yeni hükümetin yaklaşımını şöyle özetledi:

“Bu durum ordular arasında acil hat kurmamız, askeri gerilimi azaltmamız ve iki taraf arasında güven inşa etmemiz gerektiği yönündeki yeni hükümetin politikasını haklı çıkarıyor.”

"AKSİ TAKDİRDE..."

Bakan Cho, Çin ile de diplomatik temasların sürdüğünü ve bu kapsamda Çinli mevkidaşı Vang Yi ile oldukça yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Ancak bazı konularda Çin’e açık uyarılarda bulunduklarını da vurguladı.

Sarı Deniz’de yaşanan egemenlik ihlallerine dikkat çeken Cho, “Bu yüzden bunun kaldırılması gerektiğini açıkça belirttik. Aksi takdirde uygun önlemleri almayı düşüneceğiz.” diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

