Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını yapacak

İsrail ile HAMAS arasında ateşkes sağlanmasının ardından Trump tarafından kurulan Gazze Barış Kurulu 22 Ocak tarihinde Davos zirvesinde imzaları attı. 70 binden fazla sivili katledildiği Gazze için kurulan kurul ilk toplantısını 19 Şubat tarihinde Washington'da yapacak.

Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı

BİR GÜN ÖNCE NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

Türkiye'de yer alan habere göre bu toplantıdan hemen bir gün önce Netanyahu, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek. Netanyahu'nun Trump ile İran'ı görüşeceği öğrenildi.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN HAKAN FİDAN KATILMIŞTI

22 Ocak'ta Davos'ta yapılan imza törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılmıştı.

BAĞIŞ TOPLAMA KONFERANSI NİTELİĞİNDE OLACAK

Edinilen bilgilere göre 19 Şubat tarihinde ABD'de yapılacak ilk toplantının bağış toplama konferansı niteliğinde olacağı ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılması konusunun ele alınacağı öğrenildi.