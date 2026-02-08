Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını yapacak

Yayınlanma:
İsrail'in 70 binden fazla sivili katlettiği Gazze'de barış için Trump tarafından kurulan ve Türkiye'nin de üye olduğu Gazze Barış Kurulu 19 Şubat tarihinde ilk defa toplanacak.

İsrail ile HAMAS arasında ateşkes sağlanmasının ardından Trump tarafından kurulan Gazze Barış Kurulu 22 Ocak tarihinde Davos zirvesinde imzaları attı. 70 binden fazla sivili katledildiği Gazze için kurulan kurul ilk toplantısını 19 Şubat tarihinde Washington'da yapacak.

Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı: Türkiye'yi temsilen imzayı Hakan Fidan attıGazze Barış Kurulu için imzalar atıldı

BİR GÜN ÖNCE NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

Türkiye'de yer alan habere göre bu toplantıdan hemen bir gün önce Netanyahu, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek. Netanyahu'nun Trump ile İran'ı görüşeceği öğrenildi.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN HAKAN FİDAN KATILMIŞTI

22 Ocak'ta Davos'ta yapılan imza törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılmıştı.

BAĞIŞ TOPLAMA KONFERANSI NİTELİĞİNDE OLACAK

Edinilen bilgilere göre 19 Şubat tarihinde ABD'de yapılacak ilk toplantının bağış toplama konferansı niteliğinde olacağı ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılması konusunun ele alınacağı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

