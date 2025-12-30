Eylemci çiftçiler, milletvekili ofislerine saman ve gübre bıraktı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Tırhala ve Agrinio kentlerinde çiftçiler, ay başından bu yana devam eden protestolarını sürdürüyor. Çiftçiler, iktidar partisi Yeni Demokrasi’ye mensup milletvekillerinin ofislerinin önüne portakal, saman ve gübre bırakarak taleplerini dile getirdi.

Noel tatili boyunca yol kapatma eylemlerine devam eden çiftçilerin, yılbaşı süresince eylemlerini kısmen gevşeteceği, yeni yılda ise yeniden yol kapatma protestolarına başlamayı planladığı belirtildi.

Ülke genelinde devam eden eylemler kapsamında çiftçiler, zaman zaman şehirler arası otoyolları, havalimanlarını ve sınır kapılarını traktörleriyle kapatıyor.

Çiftçiler, yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciktiği öne sürülen destek ödemelerinin yapılmasını ve artan üretim maliyetlerini azaltacak önlemlerin hayata geçirilmesini talep ediyor.