Eski Google Mühendisi casusluktan suçlu bulundu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski Google Mühendisi Linwei Ding'in dünya devi şirkete dair ticari sırları çalarak Çin hükümetine satmaktan suçlu bulunduğunu duyurdu.

"HEM ABD'YE HEM DE GOOGLE'A İHANET ETTİ"

FBI Direktör Yardımcısı Roman Rozhavsky, eski Google Mühendisi Linwei Ding'in Çin hükümeti adına Google’ın yapay zekâ teknolojisine dair ticari sırları çalarak hem ABD’ye hem de işverenine ihanet etmekle suçlandığını belirtti.

Former Google Engineer Found Guilty of Economic Espionage and Theft of Confidential AI Technology https://t.co/RZcsxwdDoV@FBISanFrancisco pic.twitter.com/Ey5oskdACU — FBI (@FBI) January 30, 2026

"Bu dava, sadece yapay zekâ bağlantılı ekonomik casusluk suçlamalarından alınan ilk mahkûmiyet olmasıyla değil, aynı zamanda FBI’ın Amerikan işletmelerini Çin’in ekonomik ve ulusal güvenliğimize yönelik oluşturduğu giderek artan ciddi tehditlerden koruma konusundaki sarsılmaz kararlılığını göstermesi bakımından da önem taşımaktadır" diyen Rozhavsky, yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: