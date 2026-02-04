Epstein’ın ölüm anına ait fotoğraflar ortaya çıktı!

Çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı lideri Jeffrey Epstein davasında ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) kamuoyuna açıkladığı belgelerden detaylar gelmeye devam ediyor.

Dünya gündemini sarsan milyonlarca belgenin arasında, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan Epstein’ın daha önce yayımlanmamış ceset ve hücre fotoğrafları da paylaşıldı.

EPSTEİN’IN ÖLÜM ANINA AİT FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI!

Epstein'ın FBI’ın New York Saha Ofisi tarafından hazırlanan ölüm soruşturması raporu ile Manhattan’daki Metropolitan Correctional Center’a (MCC) ait nöbetçi amirliği raporları kamuoyuna yansıdı. Belgelerde, Jeffrey Epstein’ın 10 Ağustos 2019 sabahının erken saatlerinde hücresinde asılı halde bulunmasının ardından çekilen çok sayıda fotoğraf yer aldı.

Adalet Bakanlığı kayıtlarında “EFTA00134598” numarasıyla bulunan raporda, Epstein’ın turuncu cezaevi kıyafetinin yırtıldığı, sağlık ekiplerinin kalp masajı (CPR) uyguladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraflarda Epstein’ın göğsüne yapıştırılmış elektrotlar, boyunluk, sedyeye bağlı oksijen tüpü ve serum hattı dikkat çekti.

Bazı görüntülerde Epstein’ın yüzünün şişmiş ve kızarmış olduğu, boynunda ise doğaçlama bir ilmeğin açtığı derin kesiklerin bulunduğu kaydedildi.

Belgelerde ayrıca Epstein’ın tiroit kıkırdağının (gırtlak) neredeyse tamamen kırıldığı bilgisine yer verilirdi.

Epstein’ın kendini asmak için kullandığı belirtilen turuncu kumaş şeridin metal yatak çerçevesine bağlı olduğu hücre görüntüleri de yer aldı.

3 BUÇUKLUK KAYIP SAAT

Adalet Bakanlığı tarafından “EFTA00161494” numarasıyla yayımlanan ölüm inceleme raporunda, Epstein’ın ölümünden önceki saatlere ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Rapora göre Epstein, 9 Ağustos 2019 sabahı mahkemeye çıkarıldı. Aynı gün öğleden sonra hücre arkadaşı koğuştan ayrıldı. Bir görevlinin, Epstein’ın dönüşte yeni bir hücre arkadaşına ihtiyaç duyabileceğine dair not düştüğü belirtildi.

Aynı akşam Epstein’ın yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığı, ancak görüştüğü kişinin kimliğinin raporlarda yer almadığı aktarıldı. Telefon görüşmesinin duş alanında yapıldığı, numaranın ise bir görevli tarafından tuşlandığı kaydedildi.

Epstein davasındaki Türkiye sorusuna suç duyurusu! Depremlerde kaybolan çocuklara ne oldu?

Raporda, 10 Ağustos sabahı saat 06.33’te vücut alarmının devreye girdiği ve bir görevlinin amirine “Epstein kendini astı” bilgisini verdiği ifade edildi. Görevli beyanlarında, saat 03.00 ve 05.00 kontrollerinin yapılmadığı kabul edilirken, bir görevlinin “Hata yaptık… Daha doğrusu ben hata yaptım, nöbetleri yapmadık” dediği aktarıldı.

1 SAAT KURTARILMAYA ÇALIŞILMIŞ

Epstein’ın cezaevinin ikinci katındaki sağlık bölümüne götürüldüğü, burada görevli subay ve hemşire tarafından kalp masajı yapıldığı ancak nabız alınamadığı belirtildi. Ardından ambulansla Beekman Hastanesi’ne sevk edilen Epstein’ın resmi ölüm saatinin 07.36 olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Yetkililer, Epstein’ın reşit olmayanlara yönelik seks ticareti ve bu suça komplo kurma suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken New York’taki hücresinde intihar ettiğini açıkladı. Epstein hakkında Manhattan’daki malikanesinde, Karayipler’deki Little St. James Adası’nda ve New Mexico’daki çiftliğinde çok sayıda kadın ve çocuğu istismar ettiği iddiaları bulunuyordu.