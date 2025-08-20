Epstein tutanakları kamuoyu ile ne zaman paylaşılacak? Yargıç kararını verdi

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin yeni bir karar verildi.

Manhattan’daki davaya bakan federal yargıç Richard Berman, Adalet Bakanlığı’nın büyük jüri tutanaklarının mühürlerinin kaldırılması talebini değerlendirdi. Yargıç, talebi reddederek tutanakların kapalı kalmasına hükmetti.

Berman kararında, büyük jüri tutanaklarında yer alan bilgilerin "Adalet Bakanlığının elindeki Epstein soruşturma bilgileri ve materyalleriyle karşılaştırıldığında önemsiz" olduğunu ve bu sebeple mühürlerin kaldırılmasına gerek olmadığını belirtti.

Adalet Bakanlığı konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.

ABD'de bir alt mahkeme, daha önce Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanaklarının açıklanmasıyla ilgili başvuruyu reddetmişti.

Mahkeme, ABD hükümetinin Epstein davasıyla ilgili belgeleri "rastgele veya gelişigüzel" şekilde kamuoyuyla paylaşmasının, "büyük jürinin dayandığı gizlilik temellerinin ifşa olmasına yol açacağını" belirtmişti.