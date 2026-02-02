Dürzi ve HTŞ güçleri karşı karşıya: Süveyda'da çatışmalar yeniden alevlendi

Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda bölgesinde, Şam yönetimine bağlı güçler ve Dürziler arasında silahlı bir çatışma yaşandı. Çatışmanın bölgenin batısındaki Mansura Köyü civarında gerçekleştiği aktarıldı.

HTŞ’DEN SIZMA GİRİŞİMİ İDDİASI

Şam yönetimine yakın Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, “belirlenemeyen silahlı gruplar, bölgeye sızma girişiminde bulunarak güvenlik güçlerine saldırdı” iddiası ortaya atıldı.

HAVAN ATIŞLARI BİLDİRİLDİ

Haberde, bu grupların güvenlik noktalarını havan mermileriyle hedef aldığı ifade edildi. Çatışmaların sürdüğü belirtilirken, gruplara ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

SÜVEYDA’DA YİNE GERİLİM

Yerel kaynaklar ise çatışmanın, HTŞ ile silahlı Dürzi grupları arasında meydana geldiğini aktardı. Süveyda bölgesinde zaman zaman benzer gerilimlerin yaşandığı biliniyor. Temmuz 2025'te de aynı taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, çatışmaları fırsat bilen İsrail Dürzileri koruma bahanesiyle başkent Şam’a saldırmıştı.