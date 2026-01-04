Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed çitayla yarıştı

Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed, 20 ülkeyi kapsayan "Speed Does Africa" turunda ilginç bir karşılaşmaya imza attı. "Dünyanın en hızlı insanı benim" diyen Speed, bu kez bir çitaya meydan okudu.

Her gittiği ülkede büyük bir ilgiyle karşılanan fenomen, bu kez bir çita ile karşı karşıya geldi.

YARIŞ BAŞLAMADAN YARALANDI

Speed, çita ile kısa mesafe yarışı yapmak için tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Milyonlarca kişinin canlı izlediği yayında, tam start verilmek üzereyken, çita, Speed’e doğru hamle yaptı. Ünlü yayıncı bacağından yaralandı.

Kısa süre sonra gerçekleştirilen yarışta Speed, atletik performansıyla dikkat çekse de çitanın hızına yetişemedi.

"HALA EN HIZLI BENİM"

Sosyal medya üzerinden hayranlarına seslenen fenomen, "O sadece beni korkutmaya çalıştı ama unutmayın, hala en hızlı benim!" diyerek iddiasını sürdürdü.