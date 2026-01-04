Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed çitayla yarıştı

Yayınlanma:
“Speed Does Africa” turu kapsamında Afrika’da bulunan dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed, canlı yayında bir çitayla yarıştı.

Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed, 20 ülkeyi kapsayan "Speed Does Africa" turunda ilginç bir karşılaşmaya imza attı. "Dünyanın en hızlı insanı benim" diyen Speed, bu kez bir çitaya meydan okudu.

Her gittiği ülkede büyük bir ilgiyle karşılanan fenomen, bu kez bir çita ile karşı karşıya geldi.

ishowspeed.webp

Fenomen IShowSpeed'in İstanbul turu meclis gündeminde: Bir ülkenin turizmine ancak bu kadar zarar verilebilirdiIShowSpeed'in İstanbul turu meclis gündeminde

YARIŞ BAŞLAMADAN YARALANDI

Speed, çita ile kısa mesafe yarışı yapmak için tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Milyonlarca kişinin canlı izlediği yayında, tam start verilmek üzereyken, çita, Speed’e doğru hamle yaptı. Ünlü yayıncı bacağından yaralandı.

Kısa süre sonra gerçekleştirilen yarışta Speed, atletik performansıyla dikkat çekse de çitanın hızına yetişemedi.

ishowspeed-cita.jpg

YouTube devleri çatıştı! Orkun Işıtmak, IShowSpeed’e ateş püskürdüYouTube devleri çatıştı! Orkun Işıtmak, IShowSpeed’e ateş püskürdü

"HALA EN HIZLI BENİM"

Sosyal medya üzerinden hayranlarına seslenen fenomen, "O sadece beni korkutmaya çalıştı ama unutmayın, hala en hızlı benim!" diyerek iddiasını sürdürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünya
ABD Maduro'yu esir alınca Netanyahu gözünü İran'a dikti!
ABD Maduro'yu esir alınca Netanyahu gözünü İran'a dikti!
Son dakika | SDG ile Şam hükümeti anlaştı! İşte entegrasyon anlaşmasının detayları
Son dakika | SDG ile Şam hükümeti anlaştı! İşte entegrasyon anlaşmasının detayları