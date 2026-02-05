ABD’deki dondurma dükkanları, hala tüketiciler için cazip olsa da sektör, artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle ciddi baskı altında. IBISWorld verilerine göre, dondurma dükkânı sektörü 2025’te sadece yüzde 0,9 büyüme kaydetti. Uzmanlar, yükselen girdi maliyetleri ve finansman yükünün birçok işletmenin ayakta kalmasını zorlaştırdığını vurguladı.

SÜT VE HAMMADDE FİYATLARI KAR MARJLARINI ZORLADI

Sektördeki temel sorunların başında süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışı geldiği öğrenildi. Dondurmanın ana hammaddesi olan sütün maliyeti, kar marjlarını doğrudan etkiliyor. Ayrıca Kanada menşeli süt ürünlerine uygulanan tarifeler, süt ve tereyağı fiyatlarını daha da yükseltti. Bu durum, hem perakende fiyatların artmasına hem de işletmelerin kârlılığının azalmasına yol açtı.

İŞÇİLİK, KİRA VE BORÇ MALİYETLERİ İŞLETMELERİ ZORLADI

Dondurma zincirlerinin sorunları sadece hammaddeyle sınırlı değil. İşçilik maliyetlerindeki artış, yüksek kira bedelleri ve yükselen faiz oranları, borçlanma maliyetlerini artırdı. Ayrıca tüketicilerin alışkanlıklarındaki değişim, bazı zincirleri iflas başvurusu yapmaya, bazılarını ise şube kapatmaya zorladı.

"CREAM" ZİNCİRİ İFLAS KORUMASINA BAŞVURDU

Son örnek olarak "Cream" dondurma zinciri öne çıktı. Sandviç dondurmalarıyla tanınan Cream’in çatı şirketi Creamy Treats Inc., 2 Şubat’ta iflas koruma başvurusu yaptı. Şirket, 500 bin-1 milyon dolar arasında varlık, 100 bin-500 bin dolar arasında borç bildirdi. Dosyada yaklaşık 98 bin dolarlık iş hukuku davası borcu da yer aldığı öğrenildi.

ZİNCİRLER SEKTÖRDE BÜYÜMEK YERİNE KAPANIYOR

Cream’in kurucuları Jimmy ve Gus Shamieh, ilk mağazayı 2010’da Kaliforniya’nın Berkeley kentinde açtı. Zincir zamanla Kuzey Kaliforniya’da 7 şubeye ulaştı. Menüde 15 dondurma çeşidi, 13 kurabiye türü, dondurma sandviçleri ve milkshake’ler bulunuyordu.

Diğer zincirlerde de sorunlar devam ediyor. Dairy Queen’in Texas’taki yaklaşık 30 franchise şubesi yenileme şartlarını yerine getiremediği için kapandı. Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers’in franchise işletmecisi M&M Custard LLC ise iflas koruma başvurusunda bulunarak bazı eyaletlerde şubelerini kapatma kararı aldı.

MALİYET BASKISI SADECE HAMMADDEYLE SINIRLI DEĞİL

Sektördeki kriz sadece hammadde fiyatlarıyla sınırlı değil. Artan işçilik giderleri, yüksek kira bedelleri ve faiz oranlarının yükselmesi, borçlanma maliyetlerini tırmandırıyor. Bu durum, birçok dondurma zincirini ekonomik açıdan zor duruma sokuyor ve sektörde yeniden yapılanmayı kaçınılmaz hale getiriyor.