Deniz Gezmiş'i takip etmişti: Eski CIA ajanı Ames cezaevinde hayatını kaybetti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nda (CIA) 31 yıl görev yapan Ames, 1985-1994 yılları arasında Sovyetler Birliği ve Rusya’ya 2,5 milyon dolar karşılığında gizli bilgiler aktardı. Bu dönemde bir süre Türkiye’nin devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş’i de takip ettiği kayıtlara geçmişti.

Sanatçı Müjdat Gezen, Deniz Gezmiş'in idam edildiği geceyi anlattı!

84 YAŞINDA CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

ABD Federal Cezaevleri Bürosu, 84 yaşındaki Ames’in pazartesi günü Maryland’deki hapishanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ames’in Moskova’ya aktardığı istihbaratlar arasında, ABD ve İngiltere için casusluk yapan 10 Rus yetkilinin kimlikleri, casus uydulara dair bilgiler ve gizli dinleme operasyonları gibi kritik bilgiler bulunuyordu.

CIA İÇİN "BÜYÜK ENGEL TEŞKİL" ETMEKLE SUÇLANMIŞTI

Soğuk Savaş döneminde bazı Batılı ajanların öldürülmesi dahil CIA için büyük engel teşkil etmekle suçlanan Ames, "casusluk ve vergi kaçakçılığı" suçlarını kabul etmesinin ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Washington Post’a verdiği bir röportajda, casusluğa yönelmesinin temel nedenini “acil mali sorunlar” olarak savunmuştu.

Ames’in eşi Rosario da casusluğa yardım etmek suçundan 63 ay hapis cezası aldığı ifade edilmişti.