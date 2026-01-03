Çin, insansız hava araçları alanında dikkat çekici bir adım atarak dünyanın ilk “dron ana gemisi” olarak tanımlanan Jiu Tian platformunu gökyüzüyle buluşturdu.

Bu gelişme, hem askeri hem de sivil kullanım açısından insansız sistemlerin geleceğini yeniden şekillendirecek nitelikte.

İŞTE İLK UÇUŞ:

İlk uçuş: Shaanxi eyaleti Pucheng bölgesi.

Shaanxi eyaleti Pucheng bölgesi. Kanat açıklığı: Yaklaşık 25 metre.

Yaklaşık 25 metre. Taşıma kapasitesi: 6 tonun üzerinde yük.

6 tonun üzerinde yük. Görev süresi: Uydu bağlantısı ile kontrol edilerek havada 12 saate kadar kalabiliyor.

Uydu bağlantısı ile kontrol edilerek havada 12 saate kadar kalabiliyor. Özel yetenek: Aynı anda 100’e yakın dronu fırlatabilme kapasitesi.

ASKERİ KULLANIM

Jiu Tian gövdesinde güdümlü füze ve bomba sistemleri taşıyabiliyor.

Hareketli bir hava üssü gibi çalışarak farklı yönlerden dron saldırıları düzenleyebiliyor.

Uzmanlara göre bu teknoloji, mevcut hava savunma sistemlerini zorlayacak ve açık deniz operasyonlarında Çin donanmasına büyük avantaj sağlayacak.

LOJİSTİK GÖREVLERİ:

Ağır yük taşımacılığı: Uzak bölgelere lojistik destek sağlama kapasitesi.

Doğal afetlerde yardım: Acil yardım malzemelerinin hızlı şekilde ulaştırılması.

Acil yardım malzemelerinin hızlı şekilde ulaştırılması. Kesintisiz görev: 12 saatlik uçuş süresi sayesinde geniş alanlarda sürekli operasyon imkanı.

ÇİN'DEN İNSANSIZ SİSTEM

GJ-11 Sharp Sword: Otonom bombardıman uçağı test aşamasında.

Otonom bombardıman uçağı test aşamasında. CH-7: Yüksek irtifa keşif görevleri için geliştiriliyor.

Yüksek irtifa keşif görevleri için geliştiriliyor. İnsansız denizaltılar: Deniz altında görev yapacak yeni sistemler planlanıyor.

Deniz altında görev yapacak yeni sistemler planlanıyor. Radar sistemlerini zorlayacak hava araçları: Savunma teknolojilerinde yeni bir paradigma.

YALNIZCA BİR UÇAK DEĞİL

Jui Tian, yalnızca bir uçak değil; havada üs görevi gören bir platform. Hem askeri hem de insani yardım senaryolarında kullanılabilecek bu teknoloji, insansız sistemlerin gelecekte savunma ve lojistik alanında insan faktörünü geri plana iteceğini gösteriyor.