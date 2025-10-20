Çin'in davetine Trump'tan yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yılın başlarında Çin'i ziyaret edeceğini söyledi.

Trump söz konusu ziyaretin Pekin yönetiminin daveti üzerine gerçekleşeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi.

"ÇİN'İ ZİYARET EDECEĞİM"

Oval Ofis'te yapılan görüşme esnasında gazetecilere konuşan Trump, sorulan bir soru üzerine ABD-Çin ilişkilerine değindi.

Pekin yönetiminden aldığı davet üzerine 2026 yılı başlarında Çin'i ziyaret edeceğini söyledi.

Trump, "Çin'e davet edildim ve bunu gelecek yılın başlarında yapacağım. Her şey belli" dedi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de bir araya geleceğini belirterek, neler yapabileceklerine bakacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump - Çin Devlet Başkanı Şi Jinping

"İKİMİZ DE MUTLU OLACAĞIZ"

Şi ile muhtemelen "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını düşündüğünü aktaran Trump, "her iki ülke için de iyi olacak bir şey" üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Trump, "Güney Kore'den ayrıldığımızda, bu yanlış olabilir ama, çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum. İkimiz de mutlu olacağız" dedi.

Bir anlaşma sağlanamaması halinde Çin'e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını yineleyen Trump, "Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim, ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar" diye konuştu.

