Çin'den ABD'ye Maduro muhtırası
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini zorla alıkoyup ülke dışına çıkarmasına Çin'den tokat gibi yanıt geldi. Trump'ın "Petrolü alacaklar, sorun çıkmayacak" sözlerine rağmen Pekin yönetimi, Washington'a diplomatik dille resmen muhtıra verdi. ABD'yi "uluslararası hukuku çiğnemekle" suçlayan Çin, "Hükümeti devirme girişimini durdurun, Maduro'yu derhal serbest bırakın" çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Türkiye saatiyle 19.00 sıralarında kameralar karşısına geçerek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD'ye getirilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Ancak Trump'ın açıklamaları, olayın arkasındaki "enerji paylaşımı" planlarını ifşa eder nitelikteydi. Bir devlet başkanının egemenlik haklarının hiçe sayıldığı operasyonun ardından Trump'ın takındığı rahat tavır dikkat çekti.

TRUMP'IN "İYİ İLİŞKİ" FORMÜLÜ

Basın toplantısında bir gazeteci, dikkat çekici bir zamanlamaya işaret etti. Gazetecinin, Maduro'nun düzenlenen saldırılardan ve alıkonulmadan yaklaşık 12 saat önce Çin heyetiyle görüştüğünü hatırlatması üzerine Trump, konuyu "şahsi dostluğuna" ve "petrole" getirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile arasının iyi olduğunu vurgulayan Trump, "Onunla(Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) çok iyi bir ilişkim var, bir problem olmayacak. Petrole sahip olacaklar, insanların petrole sahip olmasına izin vereceğiz" dedi.

PEKİN'DEN ABD'YE "HAYDUTLUK" SUÇLAMASI

Trump cephesinde bunlar yaşanırken, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye zehir zemberek bir tepki geldi. Bakanlık, "3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini zorla yakalayıp ülkeden çıkardığı bildirildi. Birçok ülkenin hükümeti buna karşı çıktı. Çin'in yorumu nedir?" sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin eylemini sert bir dille mahkum etti.

Çin tarafı, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini zorla yakalayıp ülkeden çıkarmasından dolayı "büyük endişe" duyduklarını vurguladı. Açıklamada, ABD'nin bu tavrının hukuk tanımazlığına dikkat çekilerek, "ABD'nin bu hamlesi, uluslararası hukukun, uluslararası ilişkilerdeki temel normların ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin açık bir ihlalidir" denildi.

"MADURO'YU DERHAL BIRAKIN"

Çin, sadece endişe belirtmekle kalmayıp ABD'ye net bir çağrıda bulundu. Washington yönetimini, bir ülkenin seçilmiş liderini devirmeye çalışmakla suçlayan Pekin yönetimi şu ifadeleri kullandı:

"Çin, ABD'yi Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini sağlamaya, onları derhal serbest bırakmaya, Venezuela hükümetini devirme girişimlerini durdurmaya ve sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırmaktadır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

